Boca: Riquelme rompió el silencio tras la salida de Tevez

El vicepresidente de Boca Juniors se expresó luego del anuncio del "Apache". Ambos ídolos se fundieron en un sentido abrazo.

Luego de varias idas y vueltas, Carlos Tevez decidió ejecutar la cláusula de recisión y terminar su vínculo con Boca Juniors en junio de este año. En una conferencia de prensa, el capitán decidió no seguir en la institución que lo vio nacer para dedicarle más tiempo a su familia luego del fallecimiento de su padre. Claramente emocionado, leyó una extensa carta para los hinchas donde manifestó no estar preparado mentalmente para dar ese 120% que necesita el Xeneize. Presente en la sala se encontraba Juan Román Riquelme, que decidió apoyarlo en su determinación.

En diálogo con Big Bang News, el vicepresidente y máximo ídolo del club de la Ribera habló de la noticia que no sorprendió demasiado a causa de los fuertes rumores sobre su no continuidad. "Ya tiene 37 años y dio todo lo que podía dar. Carlos dijo que deja de jugar y no hay nada que hacer. Por lo menos lo vimos jugar un año y medio más. Por eso, estamos contentos", manifestó.

Al mismo tiempo, en relación a su arribo a la institución después de ganar las elecciones, Riquelme remarcó: "Cuando nosotros llegamos al club, todos pensaban que lo íbamos a echar. Nosotros estábamos convencidos que él nos iba a ayudar y nos ayudó". Y completó sobre el rol que tuvo Carlitos desde lo futbolístico y también como líder dentro del vestuario: "En el primer torneo lo hizo muy bien. Y ahora le está pasando lo lógico: el paso del tiempo. Eso es lo único que no podemos arreglar, el tiempo que nos pasa a todos".

Los rumores en relación a su futuro son muchos: un posible regreso a Corinthians de Brasil o West Ham de Inglaterra (en ambos es ídolo) o una chance en la MLS, donde puede esperarlo su gran amigo Wanchope Ábila. Lo cierto es que, por el momento, no hay nada decidido. "No sé qué va a ser de mi futuro. Hoy quiero ser padre, hijo, marido y estar con mi familia". Y ante la posibilidad de volver a trabajar en la institución, cerró: "Con Boca es un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha. Estoy lleno y pleno con esta decisión, no tengo nada más para dar. Lo di todo y por eso estoy feliz".

El abrazo entre Tevez y Riquelme

Al terminar la conferencia de prensa, Carlitos recibió un fuerte y, tal vez, sorpresivo abrazo de Juan Román Riquelme. Si bien su vínculo no es el mejor, el actual vicepresidente se acercó y decidió caminar por última vez los pasillos de La Bombonera junto a él. Abrazados, algo emocionados y charlando: así se retiraron del club de la Ribera. Una imagen que lleva algo de paz puertas adentro y también para los hinchas, que lamentaron su partida en redes sociales.