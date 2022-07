Paula Chaves se quebró al entrevistar a Nahuel, el joven que le salvó la vida a su hija Filipa

Paula Chaves rompió en lágrimas al recibir a Nahuel, el motoquero que arriesgó su vida para salvar a su hija Filipa en la autopista.

Paula Chaves se quebró en llanto al contar la historia que vivió con Nahuel, un joven motoquero que arriesgó su vida para salvar a Filipa, su hija de 2 años, quien empezó a convulsionar en plena autopista. Una vez pasada la situación, Chaves lo invitó al programa junto a su mamá para darle las gracias por semejante acto de valentía.

Resulta que Paula estaba manejando por la autopista cuando de pronto su hija tuvo una convulsión. En medio de la desesperación, apareció Nahuel en su moto, todo encapuchado y con la cara apenas visible, y abrió paso entre los autos para ayudar a la conductora a llegar rápido al hospital. Para esto, el joven tomó una calle contramano y se puso delante para proteger a Paula y a sus dos hijos, quienes estaban en la camioneta.

"Quiero pedir un fuerte aplauso para Nahuel, que fue mi salvador. Yo no te puedo decir otra cosa más que gracias", le expresó Chaves con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Al ver la emoción de la madre del chico, quien fue al programa a acompañarlo, también le agradeció a ella: "Gracias, María Rosa, por este hijo maravilloso".

"Recién estaba contando el momento en que Nahuel pasó y vio a dos mujeres intentando correr los autos. Apareció y me dijo: 'Seguime'. Y ahora me doy cuenta que Nahuel agarró una calle contramano haciendo de escudo para que yo pueda ir atrás de su moto y pueda llegar a la clínica. O sea, hicimos 100 metros en contramano contra cualquier auto que podía llegar a doblar e ir contra vos", relató la conductora.

Y el joven le dijo que a pesar que puso en riesgo su vida, ayudarla fue lo primero que se le pasó por la cabeza. "Sí, pero bueno, en el momento eso no lo vi. Te vi la cara de desesperación y fue como ver a mi mamá. Fue lo primero que me salió", contó Nahuel, y admitió que ni siquiera se había dado cuenta de que ella era Paula Chaves.

"Hicimos una cuadra en contramano, logramos llegar a la clínica, la Trinidad de San Isidro, donde me bajé como en las películas para abrir la puerta con una patada. Pero antes de entrar con mi hija desvanecida, lo miré a los ojos, le di las llaves de mi auto y le dije: 'Me queda mi hijo atrás, te pido por favor que lo bajes a upa y me lo lleves para adentro'", relató Paula.

"Le di la llave de la camioneta y entré corriendo. No tenía tiempo de agarrar a Baltazar, por más que yo sabía que la convulsión iba a pasar, no podía hacer más que entregarle lo que le entregué. Le entregué lo más valioso que tengo en mi vida, que son mis hijos, la llave de mi camioneta y entré", sumó la conductora. A pesar de que apenas le veía el rostro a Nahuel detrás de ese casco, supo que podía confiar en él.

"Le vi la mirada a través del casco, estaba todo encapuchado, y ahí apareció Nahui dentro de la clínica con Baltazar a upa, abrazado. Baltazar me dice: 'Me dejaste con un tipo con casco, mamá'. Y yo sentí que él era un tipo espectacular y me lo confirmó. De corazón, gracias por haber estado ahí y por haber arriesgado tu vida yendo en contramano. A María Rosa, también, gracias por este hijo maravilloso". cerró la conductora.

El pedido de Paula Chaves para ayudar a Nahuel, el joven que le salvó la vida a su hija

Paula Chaves también aprovechó ese espacio en Cortá por Lozano para ayudar a Nahuel, quien en este momento se encuentra sin trabajo. "Nahui está buscando trabajo. Persona más de confianza que él no hay", aseguró la conductora, y le preguntó qué tipo de trabajo le gustaría conseguir. En respuesta, el joven dijo que su sueño es trabajar en un taller mecánico. "Busca trabajo en un taller mecánico. Es de Don Torcuato. Más de confianza que él, posta que no hay", publicó la conductora en su posteo en sus redes sociales, en el que adjuntó el Instagram del joven: @problemamio.22.