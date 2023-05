Patricia Sosa reveló el costado secreto de Valeria Lynch: "No le importa"

La cantante habló sobre su vínculo con Lynch y expuso una impensada actitud de ella.

A poco más de un año de la terrible pelea que las distanció tras un buen tiempo como íntimas amigas, Patricia Sosa volvió a referirse a Valeria Lynch y fue tajante. La cantante hizo un fuerte descargo y expuso lo peor de su colega.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Sosa se refirió a la pelea que las distanció que surgió luego de que ambas pactaran la misma fecha para hacer un show vía streaming durante la pandemia. "Eso fue feo, pero no por el streaming en sí, sino por lo que significaba. Nosotros veníamos de un encierro total, el ambiente de la música estaba quebrado. Yo hacía un streaming donde iba a repartir la plata con todo el staff que trabaja conmigo", empezó por explicar.

Luego, añadió: "De repente, la última semana de venta, donde se iba a poder recaudar bastante para que cada uno llevara a sus familias, y me encima la fecha porque a ella se le cae la transmisión. Yo lo hablé, le dije esto que les estoy contando, pero no le importó nada". Además, reclamó: "Su streaming era con un músico, se podía haber hecho otro día... No me entendió, no hubo forma y eso me despertó ira en mí, un sentimiento que lo detesto".

En este marco, Patricia fue consultada si cree que Valeria quiso "perjudicarla" y ella replicó: "No, no quiero juzgar así a la gente... Espero que no. Yo lo vi así, no le importa nada el prójimo, y eso me dolió". Sin embargo, por último sentenció sobre la posibilidad de reconciliarse: "Yo no digo 'nunca', sé que a mí, particularmente, sanar los vínculos me hace bien".

Salió a la luz el verdadero motivo por el que Valeria Lynch echó a su hijastra: "Nada peor"

En medio del escándalo que enfrenta Valeria Lynch luego de que saliera a la luz que echó a su hijastra Tais de su casa, Cau Bornes rompió el silencio sobre el tema. El papá de la joven involucrada habló sobre el tema y contó los verdaderos motivos detrás de la decisión de la cantante.

Luego de pasar varios años en pareja con Bornes, Lynch adopotó a su hija, Tais, como si fuera propia. Tanto así que incluso, cuando los cantantes se separaron, la niña decidió irse a vivir con Valeria. Sin embargo, a sus 20 años, la intérprete de Cada Día Más, decidió echarla de la casa y se generó un gran escándalo mediático. Precisamente, la situación se dio en septiembre del año pasado, pero recién ahora Bornes decidió romper el silencio.

En diálogo con Socios del Espectáculo, ciclo emitido por El Trece, el cantante contó la verdad detrás de esta situación. "Mi hija fue expulsada hace un año y medio. La echó porque parece que Mariano (la actual pareja de Valeria Lynch) tenía coronavirus y Taís le pidió que se pusiera el barbijo, pero se negó", aseguró el papá de la joven.

En este marco, añadió con gran pesar: "Valeria saltó y le dijo: ‘Nena, si querés andate’". Luego sentenció al contar que la cantante "le rompió el corazón" a Tais, quien perdió a su mamá biológica, Tamara Castro, cuando tenía tan solo 5 años. "Me dijo que perdió a una madre con cinco años y ahora a otra con veinte. Yo le dije que es una mamá de marketing", lanzó. Por último, sentenció: “Nada peor que engañar un corazón de una chica lastimada”.