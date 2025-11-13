Pasó de verdad: Luis Majul culpó a Cristina por el descarrilamiento del Sarmiento

Insólito: Luis Majul vinculó el descarrilamiento del Sarmiento con los bailes de Cristina.

El descarrilamiento de un tren de la línea Sarmiento este último martes preocupó a todos. Alrededor de las 16:30, una formación que iba rumbo a Moreno vio como uno de sus vagones se salió de carril llegando a la estación de Liniers (más específicamente en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo), en un hecho que dejó 19 heridos (nueve de ellos con politraumatismos) y supuso la intervención de equipos de emergencia y bomberos.

Los diferentes medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, así como también las redes sociales. Mientras muchos fijaron su atención en los motivos detrás de este accidente, algunos también realizaron análisis de mayor profundidad, especialmente en lo que a políticas de mantención de los trenes respecta.

El tren Sarmiento que descarriló este martes llegando a Liniers.

Sin embargo, puede que el comentario más llamativo lo haya hecho Luis Majul en el programa que conduce en LN+, que en la noche de ese mismo martes vinculó de una manera sumamente peculiar el siniestro víal con... ¡Cristina Fernández de Kirchner!

El insólito vínculo que trazó Majul entre Cristina y el descarrilamiento de un tren

Durante su editorial, mencionó: "Hoy descarriló de nuevo una parte del Sarmiento". Sin ningún tipo de nexo de por medio, o un mayor nivel de contexto, prosiguió: "¿Y cuántos bailecitos en el balcón nos vamos a tener que seguir fumando, mientras que el ex-presidente Nicolas Sarkozy por mucho menos purga su condena en La Santé, en una celda de nueve metros cuadrados?".

La comparación del reconocido periodista reverberó fuertemente en las redes sociales, así como también su reflexión sobre Sarkozy, expresidente de Francia que estuvo tres semanas preso por conspirar para financiar su campaña de 2007 con dinero provisto por el dictador libio Muamar Gadafi (asesinado durante la denominada "primavera árabe" por tropas opositoras).