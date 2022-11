Participantes de Gran Hermano denuncian arreglo en Telefe: "No existe"

Varios participantes de Gran Hermano denunciaron diversos arreglos en la producción de Telefe y se generó un gran malestar en la casa. Qué fue lo que pasó en el reality.

En Gran Hermano volvió a vivirse una situación muy tensa. Durante la transmisión del pasado miércoles 23 de noviembre, por Pluto TV, un usuario publicó el video en el que los participantes comenzaron a hacer denuncias contra la producción de Telefe.

@Adrianabravist6 publicó en su cuenta de Twitter una charla en la que María Laura, Romina y Julieta Poggio dialogan sobre el contrato que firmaron antes de entrar a la casa de GH. En la misma, se mostraron muy molestas debido a que las autoridades del programa tienen la potestad de editar videos y escenas para transmitir tapes como prefieran.

La fuerte denuncia de participantes de Gran Hermano contra la producción de Telefe

María Laura: "Hablábamos de eso..., que se puede hacer eso".

Romina: "No, no te pueden armar algo que no existe".

María Laura: "¿Se puede o no se puede?".

Julieta Poggio: "Sí, se puede, pero bueno... yo no hice nada, no me jodan a mí".

María Laura: "No es que no hiciste... pueden hacer cosas así porque vos lo firmaste, eso de que se pueden cortar cosas...".

Romina: "Lo están dibujando como ellos quieren".

A raíz de esta charla, los televidentes pueden comprobar que las escenas que ven en cada gala de Gran Hermano pueden estar alteradas o modificadas como desea la producción de Gran Hermano. De hecho, a Lucila "La Tora" le sucedió esto mismo luego de quedar eliminada del reality.

Grave denuncia de Lucila "La Tora" contra Gran Hermano

Lucila "La Tora" de Gran Hermano habló tras su salida del reality de Telefe y apuntó contra el canal por esconder información importante a la gente. La quinta expulsada de la casa del canal de las pelotas se mostró indignada por la actitud de las autoridades de la emisora.

"La Tora" se refirió al acoso de "Alfa" a Coti y reveló que hubo un momento clave que Gran Hermano no mostró, en el que toda la casa enfrentó al más longevo. "No fui solo yo. Nacho se sacó, Juan también, Maxi le dijo bastantes cosas. Todos lo enfrentamos", comenzó su descargo la concursante.

Lucila contó que ha reaccionado en diversas situaciones ante hecho de acoso e incluso cuando viaja en transporte público y ve alguna situación confusa, se mete en el medio de las dos personas en cuestión para proteger a la posible víctima. "Se ve que no se vio ese tape pero en un momento estábamos todos el en sillón, donde se habló del tema y fuimos todos contra él. No se mostró todo", contó "La Tora" en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

La palabra de "la Tora" tras su salida de Gran Hermano

La joven acudió al ciclo de Telefe en el que el último eliminado del reality es entrevistado por Del Moro y los panelistas y contó por qué cree que se fue de la casa. "La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso. Cuando necesité ayuda la pedí", enunció Lucila. Y sumó: "Me la dieron al toque. Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, del afuera. Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar".

Del Moro le consultó a Lucila sobre la salida de todos los miembros de su grupo y ella respondió: "Nosotros, con Cata y con Mora, decíamos: ‘Los que somos amigos de Juan (Reverdito), a placa’. Pero teníamos dos opciones. A mí, lo que me dieron cuando entré a Gran Hermano fue: ‘Lu, divertite. Obviamente jugá, pero sobre todo divertite’". Y cerró: "Y me encontraba de repente con un grupo de cuatro o cinco personas con las que me divertía e íbamos a la par. Pero, después, me encontraba con otro grupo en el que son todos tibios, no tienen carácter y no reaccionaban. Así que yo hacía más espejo con los monitos".