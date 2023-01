Participante se tiró un pedo en la cara de Marcos y se pudrió todo en Gran Hermano

Marcos Ginocchio protagonizó una fuerte reacción luego de que un participante se tirara un pedo en su cara. El video del picante momento que se vivió en la casa de Gran Hermano.

En Gran Hermano tuvo lugar una situación verdaderamente desopilante. En la edición del pasado lunes 23 de marzo, un participante del reality de Telefe se tiró un pedo en la cara de Marcos Ginocchio, situación que provocó su fuerte reacción en plena transmisión de Pluto TV.

El protagonista del hecho fue Agustín "Frodo" Guardis, que mientras estaba sentado junto a su amigo, lanzó un gas intestinal con mucho ruido. "Sos un culiao. ¡Andate a otro lado, primo!", estalló Marcos, que se mostró muy molesto e incómodo con la situación.

"Se me escapó, estaba pensando así..., ja", se defendió Agustín, que no dejaba de lanzar carcajadas. Luego, el salteño le pidió a su colega que desviara el olor para otra parte. "No, primo... ventile para otro lado", le marcó. Mientras Agustín seguía a pura risa, Marcos volvió expresarse al respecto con varias quejas: "No...". "Ja, estaba pensando y dije 'uh...'", concluyó "Frodo", con una sonrisa.

Marcos Ginocchio se quejó luego de que Agustín Guardis se tirara un pedo al lado suyo en Gran Hermano.

El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, donde decenas de internautas se hicieron eco de lo ocurrido y se rieron del pedo de Agustín frente a Marcos. "Agustín se tiró un pedo y se lo ventiló para el lado de Marcos. El primo se lo bancó; "Agustín le largó un pedo a Marcos chicos, basta"; y "Qué desagradable, un asco total", fueron algunos de los comentarios.

Las reacciones de las redes tras el pedo que Agustín se tiró al lado de Marcos en Gran Hermano

Julieta Poggio acorraló a Marcos Ginocchio y lo puso nervioso

Julieta Poggio se sinceró con Marcos Ginocchio en Gran Hermano y lo acorraló con una situación que pasó ni bien ingresaron a la casa. Los participantes se encontraban en el living con sus compañeros, cuando la joven le revolvió la memoria con una serie de comentarios.

"Posta que el primer día estaba en la habitación y decía 'ay, me guiñó el ojo'", expresó Julieta sobre lo que hizo Marcos apenas entraron al reality show de Telefe. Sin embargo, la defensa de "El Primo" fue que tiene un tic en uno de sus ojos, y es por eso que se dio esa situación.

En ese momento, Daniela se metió en la conversación para decir que a ella también le pasó lo mismo. "¡A mi también! A las nueve nos pasó lo mismo, fue muy gracioso", indicó en referencia a que las otras chicas que ingresaron percibieron algo parecido.

Tras este comentario, se encendieron las redes sociales, que durante el tiempo que está Gran Hermano en Telefe, se encargaron de crear a la pareja de Marcos y Julieta, independientemente de que no haya pasado nada. "Acá solo la mira a ella"; "De un ojo tiene un tic y con el otro no", fueron algunos de los comentarios expresados por parte de los fanáticos del programa.