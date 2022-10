Participante se cansó de jugar y quiere abandonar Gran Hermano: "Me voy"

Un participante de Gran Hermano sorprendió a los televidentes y advirtió que tiene intenciones de abandonar la casa del programa de Telefe. Qué fue lo que pasó.

Son momentos de absoluta tensión en Gran Hermano. En las últimas horas, un participante del programa de Telefe hizo un fuerte descargo en el que anunció que quiere abandonar la casa y generó un gran revuelo entre varios de sus compañeros y también en las redes sociales.

Se trata de Juan Reverdito, uno de los concursantes más polémicos y controvertidos del reality de GH. El hecho tuvo lugar el pasado lunes 24 de octubre, cuando el taxista se dio cuenta de que varias personas le revisaron su ropa y otras pertenencias.

Luego de advertir lo que ocurrió, Juan estalló de furia y reaccionó: "Muy sacado estoy, boludo, muy sacado. Me revisaron todo, todo me revisaron. Voy a hablar con Gran Hermano". Martina, que lo escuchó atentamente, le sugirió: "Preguntale (NdeR: a Gran Hermano)".

Juan Reverdito, participante de Gran Hermano.

Finalmente, Juan dialogó con Nacho sobre lo ocurrido y le anunció: "No, no, no, tomé una determinación. Me voy... y si no me voy, me echan". Visiblemente molesto, agregó: "Tengo una ira terrible, estoy por hacer cualquier locura". "Pero, ¿por?", le consultó su compañero de grupo. "Me revisaron todo, el placard, la ropa. Y la estoy pasando mal porque se metieron con mis cosas", disparó, sumamente furioso.

"Uno puede esconder algo de la casa, lo que vos quieras, pero que me revisen mis cosas para mí es un límite", añadió el taxista. Y finalmente le pidió a Nacho que le indicara quiénes fueron los responsables de revisarle sus pertenencias: "Decime quiénes son porque empiezo a romper todas las cosas de ellos". Lo cierto es que Reverdito terminó nominado en la gala que tuvo lugar el pasado miércoles 26 de octubre y tiene chances de abandonar el juego, si es que el público así lo desea.

Las reacciones de las redes tras enterarse que Juan quiere abandonar Gran Hermano

Quiénes son los nominados de Gran Hermano

De acuerdo a la voluntad de los participantes de Gran Hermano, los nominados a abandonar la casa el próximo 30 de octubre son Juan, Nacho y Martina. Alexis quedó fuera de la placa de eliminación debido a que hubo complot de los tres primeros nominados para llevar al "Conejo" a instancias decisivas. En lugar de Alexis, y con 4 votos, Walter "Alfa" ingresó a la placa de nominación.

Gran Hermano: cuáles son las diferencias entre la nominación espontánea y la fulminante

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Sin ir más lejos, uno de los casos más recordados es el de Marianela Mirra, quien cerca de la final de Gran Hermano 2007 usó este recurso contra Diego Leonardi, quien había sido su aliado y muchas veces protector dentro de la competencia. A pesar de que él no tenía sospechas de la tucumana, se enteró de su estrategia a raíz de un comentario que recibió desde el exterior de la casa. A partir de ese momento, "Male" se convirtió en una de las grandes revelaciones del juego.