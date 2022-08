Participante de Los 8 Escalones se descompensó y preocupó a Guido Kaczka: "Algo pasó"

Una participante de Los 8 Escalones se sintió mal en plena transmisión del programa y conmocionó a Guido Kaczka. El tenso y vibrante momento que se vivió en el ciclo emitido por El Trece.

Una mujer que participó de Los 8 Escalones del Millón causó preocupación en Guido Kaczka. Durante la emisión del pasado martes 16 de agosto, una concursante se descompensó y conmocionó tanto al conductor como a los miembros de la producción de El Trece.

Todo sucedió luego de que el animador del ciclo televisivo le hiciera una pregunta a Carolina, una joven que también formó parte del programa. "Carolina, ¿con qué nombre se conoce al corte de carne seca, generalmente ahumada y producida en saladeros? ¿Tasajo o destajo?", le consultó. "Destajo", arriesgó. Sin embargo, Guido le marcó: "Es incorrecto".

Inmediatamente después, el conductor se dio cuenta de que otra participante no estaba bien. "Algo te pasó recién, Claudia", le comentó a una mujer que estaba al lado de un borde de la escalera. Y ella le comentó: "Me mareé". Preocupado y en estado de alerta, Kaczka le ofreció ayuda médica: "¿Querés que te atiendan?".

"No, no, no, es que cuando me muevo, me mareo", contó Claudia, quien trató de llevarle un poco de calma a todos los presentes en Los 8 Escalones. De todas maneras, el presentador de TV le insistió: "¿Preferís estar ahí en el lugar de Andrea en lugar de estar al borde? Por ahí, sirve. Cambiate y yo sigo el mismo orden".

Guido Kackza se mostró preocupado por la salud de una participante de Los 8 Escalones.

"No, no, está perfecto", aseguró la mujer. "¿Segura? Y si no, llamamos al médico. Avisá, Claudia, que vi que te moviste...", concluyó Guido Kaczka, que luego continuó con el curso del programa con otras preguntas para el resto de los participantes.

Participante de Los 8 Escalones molestó a Guido Kaczka en El Trece

Guido Kaczka frenó en seco a un hombre que no paraba de manifestar un tic y lo apuró con un tajante comentario. Antes de continuar con el juego de preguntas y respuestas, el reconocido presentador advirtió que Alejandro tenía un objeto en la mano. "Tenés una gomita... ¿eso es una cábala o es para tu pelo?", le preguntó Guido. "No, es un tic que tengo y después tengo otro que es más molesto...", compartió el concursante.

Inmediatamente después, Alejandro sacó una birome de la camisa. "Uh, no me digas que estás con la birome todo el día". "Sí, estoy todo el día", señaló el hombre. En tanto, el conductor compartió un recuerdo: "Conocí a alguien que hacía eso. Es inconvivible los que están todo el día con la birome". "Por eso no la uso, traje la gomita porque sé que no molesta", señaló el participante, entre risas. Y agregó: "Trabajo solo, de forma independiente y cuando pienso estoy (NdeR: haciendo el gesto de apretar la birome)".

"Mejor... claro, porque para el otro es un sonido bajo y chiquito, pero tan molesto...", manifestó Guido Kaczka, que se impacientó cuando Alejandro sacó la birome y comenzó a apretarla una y otra vez...