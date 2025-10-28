Papelon de Karen Reichardt al aire de El Trece: “¿Cuál era la pregunta?”

Karen Reichardt fue viral al no poder responder una pregunta.

Karen Reichardt, recientemente electa diputada nacional por La Libertad Avanza, protagonizó un insólito momento durante una entrevista en el canal Todo Noticias (TN). Consultada sobre su futuro trabajo en el Congreso, la ex actriz no supo qué responder y su reacción quedó registrada en vivo.

El periodista le preguntó cómo planeaba asumir la responsabilidad del nuevo cargo y qué proyectos impulsaría desde su banca. Sin embargo, Reichardt se mostró confundida y respondió: “¿Cuál era la pregunta? Porque dijiste tantas cosas que me perdí”, generando sorpresa en el estudio.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la falta de preparación de la futura legisladora. Reichardt, que formó parte de las listas de Javier Milei en Buenos Aires, aún no asumió formalmente su banca en el Congreso. Durante los últimos meses, la dirigente libertaria viene participando en distintos programas de televisión y radio tras su inesperado salto de la actuación a la política.

La felicidad de Karen Reichardt tras el triunfo de La Libertad Avanza

La diputada recientemente electa por La Libertad Avanza contó cómo vivió la jornada electoral y sus sensaciones tras los comicios. “Yo estaba muy cómoda en mi segundo puesto, muy bien. En toda esa semana no hablé con nadie. A la mañana no quería ni agarrar el teléfono”, relató. En diálogo con El Disparador (Delta 90.3), Reichardt reconoció que no esperaba el resultado obtenido por su espacio. “Creo que a todos nos sorprendió, fue un resultado contundente y muy importante para lo que se viene”, expresó.