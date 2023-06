Pampito contó la verdad sobre la salud de Carmen Barbieri: "Más caída"

El panelista habló sobre cómo se encuentra la conductora de televisión. "Pampito" reveló su preocupación por Carmen Barbieri.

Sebastián "Pampito" Perelló habló sobre la salud de Carmen Barbieri después de su internación y evidenció preocupación al respecto. El panelista de televisión dio información detallada sobre el presente de su compañera de equipo y reveló por quiénes está acompañada.

"A Carmen le dieron el alta ayer a la tarde y la noté más caída que los días que estuvo internada. Dice que cuando llegó a la casa estaba muy cansada", informó Perelló en Mañanísima, el ciclo que Barbieri conduce todas las mañana en Ciudad Magazine, donde "Pampito" y Estefanía Berardi trabajan como panelistas. "No voy hasta el lunes a trabajar. Tengo que reponerme, María va a comprar todos los remedios", había confirmado la misma Carmen.

"Pampito" reveló que Carmen está acompañada por Penka, su asistente, y su prima Adela. "Ahora estaba con María que es la persona que la ayuda en su casa. Le dijeron que haga reposo", añadió el periodista que también trabaja como panelista en Intrusos.

El audio de Carmen Barbieri sobre su salud

"Estoy en casa arruinada. Parece que vengo del Aconcagua, estoy mejor, sigo con la neumonía, se me está yendo, pero por todo el esfuerzo de bañarme, vestirme y salir, llegué arruinada", relató la madre de Federico Bal en un audio que pasaron al aire en su programa de televisión. Cabe recordar que la capocómica que trabajó durante años como jurado de Bailando por un sueño estuvo internada por una neumonía, después de haber estado en grave estado por el coronavirus en 2021.

Carmen Barbieri, sobre Jey Mammón

"Tratamos siempre de ser neutrales. Vi el reportaje y vi en esa cara, en esos ojos, que no está haciéndose el actor. Es un hombre destruido. Si es verdad o no es verdad... No estoy de acuerdo para nada con lo que pasó. Si es verdad, debe tener una pena. Pero yo vi a un hombre destruido. Cuando bajó del avión se hizo el cocorito. Estaba como agrandadito. Pero en este último careo con la cámara dijo 'estoy muerto en vida'. Y le creí porque esa cara era de un hombre destruido", enunció en Mañanísima la actriz y bailarina.

Estefanía Berardi también opinó al respecto y sostuvo: "Cuando pasas por una situación así, que te cambia la vida, debes pasar por todos esos sentimientos y emociones juntas. Enojarte, ponerte bien, hablar… o no hacerlo". A lo que Barbieri agregó: "Obvio que sí, recordemos que salió a decir que le iba a hacer juicio a la víctima, a los conductores de los programas, panelistas, etc".