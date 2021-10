Pampita reveló la enfermedad que padece hace muchos años: "Me tocó"

Carolina "Pampita" Ardohain decidió revelar y dar detalles de la enfermedad que sufre hace varios años. El calvario que vive la jurado de ShowMatch.

Carolina "Pampita" Ardohain decidió contar algo que tenía guardado hace muchos años: la dura enfermedad que padece. La jurado de ShowMatch, quien también se desempeña como modelo y conductora de TV, dio a conocer algunos detalles de lo que le sucede y dejó con la boca abierta a miles de sus fanáticos y televidentes.

Por medio del reality "Siendo Pampita", la presentadora abrió su corazón y compartió el calvario que vive: "Desde chica no distinguía bien los colores así que siempre optaba por ponerme todo blanco o todo negro". Y resaltó: "No me gustan los colores. A lo máximo que me animo son a los dorados y plateados". En otras palabras, la mediática confirmó que sufre de daltonismo.

En tanto, Pampita explicó que lo curioso de la patología que sufre es que "son muy pocos casos los de mujeres daltónicas que existen". Con resignación, indicó: "Me tocó. Creo que eso me predestinó a que todas mis paletas de colores fueran simples y básicas". En tanto, dejó en claro que sus seres queridos se burlan de ella por la complejidad que tiene a la hora de identificar los colores: "Les divierte mucho preguntarme de qué color son las cosas. Se matan de risa cuando estoy viendo distinto".

Pampita padece de daltonismo.

Qué es el daltonismo, la enfermedad que padece Pampita

El daltonismo es una afección en la que la persona no puede ver los colores de manera normal y le cuesta distinguir los colores. Generalmente, los colores que más cuesta identificar son los verdes, rojos y, en algunos casos, los azules. La mayoría de las personas que sufren de esta patología nacen con la misma. Es clave tener en cuenta que hay distintos grados de daltonismo. ¿A qué se debe el daltonismo? A la ausencia parcial o total de los conos en la retina. Los conos ayudan a distinguir los colores rojo, verde y azul, principalmente.

Síntomas del daltonismo

Dificultad para ver los colores y el brillo de los mismos.

No poder identificar y notar las diferencias entre los tonos de un mismo color.

Otros síntomas más graves: enfermedad, traumatismo, efectos tóxicos de medicamentos, enfermedad metabólica o vascular.

Pampita se emocionó al hablar de su primera hija, Blanca

En el reality show sobre su vida que lanzó Paramount Plus, Pampita hizo referencia a una fuerte situación que vivió en relación a su hija Blanca, quien falleció hace nueve años a sus 6: “Febrero, un día ocho. Febrero siempre es un mes especial para mí. Es como un día de permitir recordar o tal vez estar triste y melancólica... Tuve un comercial en Chile, donde está mi hija enterrada. Nunca sentí que tenía que pedir nada, que la vida era súper generosa conmigo. Pero ese día, ese 8, no sé, me salió de adentro, del alma”.

“Me salvaste. Sentía todo nublado. Ahí ya no podía hablar más. Como que veía que movía la boca y me decía cosas, yo quedé ahí silencio, como si estuviera congelada. No me podía mover. Rober se dio cuenta y rápido me salvó... Ahí me pude reincorporar un poco a la conversación”, siguió la celebridad y cerró: “Recordar a mi primera hija, mi primer parto... Fue muy emocionante y no sé si había pensado en esa posibilidad, de que me preguntaran sobre ella”.