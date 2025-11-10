Palito Ortega tuvo que suspender nuevos shows por su estado de salud.

Palito Ortega es uno de los íconos musicales de mayor vigencia en la Argentina. Su música ha atravesado a más de una generación y reverbera aún en nuestros días, aunque con el tiempo la exposición del actor; productor e intérprete ha ido amainando, algo lógico teniendo en cuenta los años que se van sumando.

Su estancia en los escenarios se vio obstruida en reiteradas ocasiones por su estado de salud, siendo la más reciente los dos shows que se vio obligado a cancelar para noviembre. El primero es el que se iba a realizar el 9 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, mientras que el otro estaba pautado para el 13 de noviembre en el Estadio Unión y Progreso de Tandil.

Palito Ortega no regresará aún a los escenarios.

Julieta Ortega habló de la salud de su padre

Julieta Ortega, hija de Palito, habló en Teleshow acerca de qué es lo que ocurre con el hombre que encarnó a un sinfín de personajes durante las décadas del 60', 70' y 80'. "No volvió todavía (a estar en condiciones para tocar y cantar). O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido".

Cabe recordar que tuvo herpes zóster, lo cual le generó ampollas en su rostro, aunque también lo aquejan malestares propios de la edad. Sin embargo, parecería estar ya recuperado de lo primero mencionado. "Ya está bien de las ampollas en la cara que salen con el herpes zóster, pero está todavía muy dolorido", resumió Julieta.

Sus fanáticos, luego de esas declaraciones, se volcaron en las redes sociales para extenderle ánimos y apoyo en este momento que está transitando, aunque cierto es que todavía no hay fecha estimada para que el hombre que conquistó los corazones de varias generaciones, con un repertorio repleto de canciones románticas, retorne a los escenarios.