Pagani volvió a irse al pasto con un comentario homofóbico: "Problemas"

Horacio Pagani volvió a generar polémica con un comentario desubicado, esta vez en Bendita.

Horacio Pagani volvió a ser noticia luego de su cruce con Nicolás Distasio en Pasión por el Fútbol. Esta vez, el periodista deportivo llamó la atención de muchos televidentes con un comentario homofóbico que pasó prácticamente inadvertido. "Problemas de homosexualidad", fueron algunas de sus palabras.

Mientras hablaban de Gastón Recondo, el psicólogo Gabriel Cartañá preguntó por qué empezó a tomar protagonismo Horacio Pagani cuando en realidad estaban hablando de otra persona. En ese momento, el experiodista de Diario Clarín exclamó: "Bueno, hablá de vos. Qué dicen los pacientes, qué dijeron, cuando vino un paciente que tenía problemas de homosexualidad".

"Creo que dejaron pasar u omitieron cuando dijo 'problemas de homosexualidad'. Me parece que así piensa este señor que atrasa mil años", comentó el usuario @AdrianSosa87, quien se percató del comentario homofóbico realizado por Horacio Pagani. Lo cierto es que, en otro ámbito de trabajo, el periodista generó nuevas polémicas.

Horacio Pagani se descargó tras la pelea con Distasio en El Trece

Horacio Pagani protagonizó un fuerte descargo después de la pelea con Nicolás Distasio en vivo en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión de El Trece. El periodista deportivo de 78 años publicó un video con breves palabras al respecto a través de su cuenta oficial de Instagram (@soypagani).

El comunicador que también trabaja en El Nueve (Bendita) pidió disculpas, aunque al mismo tiempo aclaró que no tolera insultos de ese tipo al aire. Es que su colega, que cubre la actualidad de River, lo calificó de "ridículo", motivo por el cual él se enojó y se cruzó del otro lado del estudio, donde amagó con pegarle una trompada.

En el mensaje para comentar la grabación en modo selfie se puede leer: "Hola, amigos... Pido disculpas por la destemplada reacción en el programa de ayer a la medianoche". "Pero aclaro que a esta altura de mi vida y de mi profesión, no puedo aceptar la falta de respeto", agregó. Ya en la filmación de sí mismo desde su casa, el periodista remarcó: "Quiero pedir disculpas porque me fui al pasto, sin ningún tipo de dudas, en el programa de televisión del domingo a la noche". Sin embargo, puntualizó: "Pero también quiero dejar en claro que a esta altura de mi vida, con la trayectoria que creo que construí en 56 años de periodista, no le permito a nadie que me falte el respeto".