Otro Día Perdido: el nuevo invitado para este viernes 12 de diciembre en el programa de Pergolini

Mario Pergolini entrevistará a un famoso actor.

Otro Día Perdido, el ciclo que Mario Pergolini conduce en la pantalla de El Trece, ya tiene confirmado a su invitado para este viernes 12 de diciembre. Su programa viene teniendo buenos resultados en las mediciones, no solo por el formato de sus entrevistas, sino también por la calidad de los respectivos entrevistados.

¿Quién es el invitado de hoy de Otro Día Perdido?

Se trata de Pablo Rago, uno de los actores más reconocidos y respetados de la televisión y el cine argentino, cuya presencia promete una charla profunda, entretenida y cargada de anécdotas.

Pablo Rago es el invitado en Otro día Perdido.

El programa, que combina entrevistas, actualidad, humor y reflexión, se convirtió rápidamente en una de las apuestas más comentadas del canal. En ese marco, la llegada de Rago encaja a la perfección con el tono que propone Pergolini: conversaciones sin solemnidad, pero con contenido.

¿Quién es Pablo Rago?

Con una trayectoria que atraviesa generaciones, Pablo Rago construyó una carrera sólida desde muy joven. Protagonizó ficciones icónicas como Clave de sol, Resistiré, además de una extensa filmografía y trabajos teatrales que lo posicionaron como una figura central del espectáculo argentino.

En los últimos años, el actor mantuvo un perfil bajo en lo mediático, por lo que su aparición en Otro Día Perdido genera expectativa no solo por su presente profesional, sino también por la posibilidad de escucharlo reflexionar sobre la industria, el país y su recorrido personal.

Una entrevista que promete

Fiel a su estilo, Pergolini suele llevar a sus invitados a terrenos poco transitados por los formatos tradicionales. La charla con Rago promete ir más allá de la coyuntura laboral y recorrer temas como el paso del tiempo, la exposición pública, los cambios en la televisión y la mirada crítica sobre la actualidad.

La presencia del actor se suma a la lista de invitados fuertes que pasaron por el ciclo y refuerza la identidad del programa como un espacio donde las entrevistas buscan profundidad sin perder frescura.