Oriana Sabatini ventiló los motivos de la pelea entre Cathy Fulop y Gabi Sabatini: "Inevitable"

La famosa cantante y actriz se refirió al escándalo en el que estuvieron envueltas su mamá y su tía y contó cuál es el motivo del distanciamiento.

Oriana Sabatini se refirió a la fuerte interna familiar que involucra a Catherine Fulop y Gabriela Sabatini y reveló los motivos del "distanciamiento" entre ambas artistas. Recién llegada a Argentina para visitar a su familia y para realizar ciertos compromisos laborales, la cantante habló del escándalo y contó la verdad.

Interceptada por el móvil de Socios del Espectáculo, la pareja de Paulo Dybala se refirió a la supuesta interna que existe entre su mamá y su tía y aseguró que "hay una distancia inevitable". El escándalo entre la actriz venezolana y la extenista surgió a raíz de que ambas se dejaron de seguir en las redes. En este marco, en el programa de El Trece contaron: "Hay un tema familiar profundo que tiene que ver con el fallecimiento de la mamá de Ova y Gaby. Hay un departamento en Miami, varias cosas que tienen que ver con dinero y algunas ausencias".

Luego de que la información sobre la supuesta interna entre las cuñadas trascendiera, la producción del programa del espectáculo mostró la nota que brindó Oriana sobre el tema. "Hay un distanciamiento físico que es inevitable. Ella vive en otro país y vive viajando", empezó por decir Sabatini.

Sin embargo, la reconocida actriz negó que exista algún tipo de pelea y aseguró que el cariño sigue intacto. "Nosotros no la vemos tan seguido, pero eso no significa que haya un distanciamiento emocional", sentenció Oriana contundente sobre los rumores.

Catherine Fulop se enteró de las rumores de embarazo de Oriana y la llamó en vivo

Catherine Fulop protagonizó un divertido momento durante una charla con el cronista de Intrusos, quien quiso saber si Oriana Sabatini estaba embarazada, luego de que comenzara a circular el rumor de embarazo por un festejo de Paulo Dybala. "¡Ya le voy a preguntar!", comenzó Fulop mientras buscaba su teléfono para llamar al aire a su hija.

El festejo de Paulo Dybala tras el gol que hizo el domingo ante Empoli en la Serie A hizo que las redes explotaran. No solo por cómo el futbolista levantó su nivel en la previa del Mundial de Qatar sino porque se llevó el dedo pulgar a la boca, como suelen celebrar los jugadores cuando hay un embarazo en la familia. Los rumores de que Oriana podría estar esperando a su primer hijo entonces empezaron a circular cada vez con más fuerza.

Ante esta situación, el cronista de Intrusos fue en busca de Catherine Fulop y le preguntó si iba a ser abuela próximamente. La venezolana respondió que "por ahora no", pero repreguntó por el motivo de la consulta, emocionada con la posibilidad de la llegada de un bebé a la familia.

El cronista le explicó por qué los rumores eran cada vez más fuertes y Fulop reconoció que le resultó extraño que Dybala no celebrara su gol haciendo la máscara (el festejo que suele hacer) y que no le había preguntado nada a su hija ya que le parecía que era un gesto para un compañero. "Pero me acabas de avivar. ¡Ya le voy a preguntar!", agregó divertida la actriz, mientras buscaba su teléfono en la cartera.

Entonces, Fulop hizo una videollamada con Oriana y le empezó a explicar que estaba en una nota y por qué la llamaba. "¡No! Los amo, mandales un beso. Yo también, me tembló... se me llenó un poquito el culo de preguntas cuando vi esa seña. Dije imposible igual, porque no. Hizo una seña como de mate", explicó la hija mayor de Ova Sabatini y Cathy Fulop. Triste por la respuesta de Oriana, Fulop cerró: "¡Ah qué desilusión, coño!".