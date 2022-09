Ofelia Fernández y Rebord dejaron mudo a Santi Maratea: "Vos lo decís"

La legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, y el conductor de "El Método", Tomás Rebord, pusieron contra las cuerdas a Santi Maratea en un gran debate sobre sus discursos antipolíticos.

En una extensa entrevista que fue emitida el pasado domingo 18 de septiembre, y en el marco de la segunda edición de la sección "Cónclave", Tomás Rebord entrevistó a Ofelia Fernández y a Santi Maratea. Y en un picante debate sobre la política y la antipolítica, tanto el conductor como la legisladora porteña del Frente de Todos presentaron argumentos que dejaron mudo al influencer solidario.

Durante uno de los tramos de la charla, Rebord le consultó a Maratea sobre el comentario que hizo en Twitter sobre lo que ocurrió el día del atentado a Cristina Kirchner. "Vos estuviste en la volteada de 'posicionate' y '¿y ahora que vas a decir?'. En cuanto a la reflexión de Spiderman, que dice que 'un gran poder conlleva una gran responsabilidad', ¿sentís el sentido del deber cuando pasa algo? ¿Qué dice Santi Maratea cuando pasa esto?".

"Una vez que tocaste el tema, están viendo si te pasaste de lado. Cualquier cosa que es debatible o que pasó hace 3 minutos, te preguntan cómo va a ser tu opinión y si vas a estar en la misma línea con lo que uno dijo hace unos días. Cuando se complica tanto, como es ahora que pasa que a veces cuesta entender de dónde me estás queriendo agarrar, te mando a que me chupes los dos huevos, que es lo que hice la otra vez con el atentado a Cristina", señaló Maratea.

Asimismo, el influencer dejó en claro que cada tanto tiene cruces con gente que lo cuestiona: "A veces creo que pierdo el tiempo de convencer a necios porque no necesito convencer a nadie ni estoy buscando gente que se una a la propuesta porque con más gente mejor me va a ir a mí". Y agregó: "Yo tengo una propuesta y que hace años vengo intentando plasmarla, en Argentina va a venir muy bien esa idea y se tendrá que ir desarrollando. La gente me va a apoyar por lo que pasó y no por lo que va a pasar. La cosa es demostrar todo con actos y no con discursos que convenzan a las masas". En tanto, sostuvo que cuando ocurrió lo de Cristina pensó: "'Es al pedo opinar, nunca vas a llegar nada, estás hablando con necios'. Y me dije 'al pedo poner mi energía, hasta mis interpretaciones, que a veces pueden ser mucho más complejas que lo que Twitter espera o un forro que está en los portales de Infobae. La forma de atacarme es decirme una pelotudez más grande que uno no la puede dejar de pasar".

Al mismo tiempo, y con su tradicional discurso antipolítico, Santi Maratea consideró que "la política, que está manejada por los políticos, no va a cambiar nada. Yo estoy hablando en necios, que pueden ser los que están en Twitter y los que están en la Casa Rosada. Es lo mismo, es gente con la que no podés hablar. En algún punto es el Alberto que estaba en Twitter, que es un necio de Twitter, que no lo vas a poder sacar de la opinión que a él le sirve".

Tomás Rebord, Santi Maratea y Ofelia Fernández protagonizaron un gran "Cónclave".

Qué dijo Santi Maratea sobre el atentado a Cristina Kirchner

Al igual que varios representantes de la oposición, con Juntos por el Cambio como principal fuerza; y también diversos medios hegemónicos, Santi Maratea dio a entender que no hay responsabilidad o culpa en los medios la violencia ejercida contra Cristina Kirchner, que tuvo como consecuencia el atentado. "Con el caso de Cristina y el atentado, es al pedo ir a buscar en Twitter, el video, en un noticiero, un libro o en YouTube el discurso culpable que como ficha de dominó terminó en eso. Tenés gente que tira mierda en Twitter, muy fuerte como le tiraron a Ofe y que después en el cara a cara pide perdón, y tenés gente que nunca tuiteó nada y que después te dispara en la cara".

"Vos no podés ir a encontrar en Twitter o en los medios, al responsable directo para encontrar al responsable. No importa lo que pase, cada partido va a agarrar lo suyo", soltó. De todas formas, aclaró: "Hay chabones que salieron a decir que era una pistola de agua. Es imposible que sea una pistola de agua". Frente a esto, Tomás Rebord sostuvo: "Por supuesto que no es una pistola de agua". Inmediatamente después, Santi coincidió y sostuvo: "Bueno, la gente dice todo tipo de cosas. Entonces, ni siquiera hay algo tan fuerte como el atentado a Cristina que nos pueda poner a todos en el mismo lugar". De todas formas, se mostró convencido con que "el odio que puede llegar a haber en la calle tiene que ver con lo que le pasa a la sociedad y no con esto de que la mayoría de la sociedad es pelotuda y los comunicadores, que son 20 o 200, guían a los pelotudos hacia el amor o al odio".

"Y también creo que en la sociedad hay quienes pueden ejercer violencia y otros que no. Ser los que no, que somos nosotros, da mucho miedo y es muy violento. Buscar de dónde nace el miedo o quién le provoca el miedo a quién o de dónde nace la violencia es muy violento. Es muy violento vivir en un país donde unos pueden ejercer violencia y otros no. Tenemos que vivir en un país donde ninguno pueda ejercer violencia porque, si los que no podemos vamos a decir 'podamos' para que sea equitativo, esto es todavía peor. Lo que tiene que pasar es que ninguno ejerza violencia y que vivamos, no te digo en paz, pero sí que no hayan situaciones tan tensas como las que vive Argentina hoy en día", concluyó.

La respuesta de Ofelia Fernández a Santi Maratea en El Cónclave, programa de Tomás Rebord

En principio, la legisladora porteña por el Frente de Todos reflexionó sobre los dichos de Santi Maratea y comentó: "Me pasan muchas cosas con las que decís. Últimamente vengo haciendo un trabajo reflexivo, pensando en cuáles son los reflejos de nuestro espectro político. En general, desde la aparición de estas nuevas derechas, yo creo que siempre el reflejo es resignar a un sector entero de la sociedad en la categoría que ideológicamente le quede más clara para descartarla. En definitiva, muchas veces se convierte en una manera de resignar un trabajo posible que hay ahí o un sentir social que no está tan ideologizado". Y consideró que "estamos en un tiempo de malestar porque hay problemas para conseguir trabajo o que el trabajo es precario o la vivienda es precaria, los grandes temas son guerra, inflación y deuda..., hay un clima de malestar general y hay poca perspectiva a futuro. Imaginarse el futuro es abrumador".

Incluso, Ofelia señaló que "en tiempos de malestar, pensar que el sentido antipolítica es gente de ultraderecha o conservadora es no entender el tiempo que estás viviendo. Es lógica la respuesta antipolítica en un momento de crisis social y económica tan profunda. No puede ser lo primero que hagas es resignarlo o discutirlo desde el termo total y pensando que eso te va a servir de algo o va a enamorar con la política como herramienta de transformación de una realidad".

Sin embargo, la legisladora 22 años cruzó a Maratea por tratar de menospreciar el rol del Estado durante durante los incendios en la provincia Corrientes. "En el caso de Corrientes (NdeR: los incendios forestales) creo que fue recontra así en lo tuyo. Me ponía de muy mal humor porque, encima y conceptualmente, para nosotros o para el movimiento peronista no es que es sólo mercado y Estado, y lo demás es antipolítica conservadora, mala y a la que hay que señalar y atacar". Y profundizó: "Hay una cosa en el medio que es la organización comunitaria, que para nosotros es algo muy valioso y forma parte de nuestra historia. En definitiva, lo que pasó con la colecta en Corrientes es, para mí, es una forma de organización comunitaria, moderna, incomprensible tal vez, para la propia impotencia para quienes vivimos en un tiempo en el que la fórmula de transformar la realidad en la que confiamos y apostamos, no termina de dar respuestas ni resolver eso que la sociedad padece".

"Ahí hay que hay afilar la capacidad de escucha desde quienes confiamos en la política como herramienta de transformación de una realidad y entender que son tiempos para no gritar un poco más fuerte o señalar más. En nuestro caso, desplegar una serie de transformaciones completas paralelas a esas cosas que se vienen discutiendo", le marcó. En tanto, Fernández indicó que hizo un "trabajo de intentar no tener una posición cómoda a ese pinche que está generando parte de la sociedad en el que creo que hay razones. Y en eso me parece que en lo que vos planteás, que creo que está bueno, que vos también hagas el trabajo inverso... así como tal vez para quienes de alguna manera somos el Estado, hay que mirar más allá. Siempre van a haber necios o personas hostiles, pero en algunos contextos, lo que puede parecer necedad, en el caso del atentado a Cristina, es más el dolor...".

Volviendo al hecho del intento de asesinato a la Vicepresidenta de la Nación, y mirando a Maratea, lanzó: "Hay que intentar que quienes organizando ese malestar también vean que para nosotros Cristina representó el mejor momento que viví de la Argentina, porque soy muy joven. Y que ese atentado no solamente era 'ah, bueno, se pone en juego la Democracia y la matan a Cristina'. Ya todo se dijo, no solamente se vio la fragilidad democrática, pero nosotros también la queremos... y creo que está bueno que quienes no están en ese flash, tengan la oportunidad de entender que también algunos queremos a una dirigenta política. La queremos, como si fuera nuestra amiga, nuestra mamá y que también entiendan a qué responde eso y por qué eso puede ser potente o virtuoso y separar la paja del trigo".

La respuesta de Tomás Rebord a Santi Maratea

Finalmente, Tomás Rebord también le respondió a Santi Maratea: "Yo también tengo ganas de decir cosas...", avisó. Por un lado, coincidió en el punto de "'cómo puede ser que no podamos ponernos de acuerdo ni siquiera con esto (NdeR: el atentado a Cristina Kirchner). Mi sensación fue la de 'esto de la foto es inapelable'. A partir de ahí, se empiezan a dar sinuosidades... yo no quiero contestar desde la teoría del Estado. Vos decís 'el Estado hace violencia todo el tiempo'..., pero en momentos como este en el que hay doble gatillazo a la cabeza es muy importante el excesivo cuidado de la no equiparación". Y le resaltó: "Vos citabas el caso de la discapacidad, pero mi pretensión no es anular las injusticias del Estado. Yo no tengo ganas de defender gestiones cuyas minucias desconozco, pero sí siento un interés muy grande de defender sistemas deseables o indeseables. Yo creo que nunca, el ser social organizándose, puede estar en el mismo nivel que la violencia política. Para mí ahí sí todas las categorías se empiezan a fundir".

"Te banco que puedas tener tu diagnóstico, pero tenemos que tener la posibilidad de decir 'no todo es lo mismo'. Te compro que el discurso de 'mirá lo que hicieron linealmente los medios, el periodista hizo que esto pase'. No, no, el periodista no hizo que esto pase, pero cuando el sistema mediático opera organizadamente, muchas veces cosechan su siembra", sostuvo Rebord, con referencia a que los grandes medios son formadores de opinión y que también pueden fomentar el odio en la sociedad.

Al mismo tiempo, el conductor recordó las críticas que el influencer le hizo a dos dirigentes políticos de fuerzas completamente opuestas y las diferencias que hubo tanto a nivel repercusión como difusión: "Dudo que tus declaraciones sobre Máximo (Kirchner) hayan tenido el mismo impacto que el de Larreta. Yo te escuché hablar y me parece que para algunos casos hay un megáfono muy grande y otro muy chico". "Para alguien como vos que le gusta la detección de 'esto no cierra, esto no cierra', a veces hay que ver el síntoma del sistema. Y en el sistema hay un laberinto enorme. No sé quién tiene la culpa, pero lo más interesante para mí es ¿qué hacemos con eso?", manifestó.