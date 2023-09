Norberto Marcos encendió la polémica con lo peor de Fátima Florez: "4 stents y 2 bypass"

Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez, rompió el silencio con una confesión sumamente inesperada sobre la carrera de la artista. Qué dijo el productor.

Norberto Marcos realizó una confesión inesperada sobre Fátima Florez que despertó todo tipo de reacciones. El productor rompió el silencio para hablar no solo de la separación, sino también de aspectos de la carrera de la artista con una fuerte revelación que sorprendió a más de uno.

En medio del furor que causó el romance entre Fátima Florez y Javier Milei, Norberto Marcos, expareja de la actriz, salió a brindar una serie de aclaraciones vinculadas a la separación. Esto se dio en Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

El productor que estuvo con Florez durante 22 años le mandó un mensaje por WhatsApp a Adrián Pallares que fue replicado en vivo. "Dos informaciones erróneas que dijeron: nunca tuve una novia ni conocí a nadie llamada Fátima. El nombre se lo puse por la virgen. Nunca iría a una 'bruja'. Creo en Dios, no creo en brujas y jamás haría algo así", precisó.

En el texto, Marcos realizó una declaración polémica sobre lo peor de trabajar tantos años con Fátima Florez. "Arrancamos bien de abajo, no fue nada fácil, siempre la cuidé y me costó 4 stents y 2 bypass, y si hoy todos resaltan la carrera inmaculada de Fátima es porque, más allá del indiscutible gran talento de ella, evidentemente tan mal no se hicieron las cosas", sentenció refiriéndose a sus problemas de salud ligados a la dinámica de trabajo con la artista.

Fátima Florez dijo lo que todos pensaban de su relación con Milei: "No se me ocurre"

Fátima Florez es una actriz, bailarina, modelo e imitadora de 42 años, quien recientemente comenzó una relación con Javier Milei, líder de La Libertad Avanza y candidato a presidente. Desde que confirmó su romance, la humorista está en boca de todos los canales de espectáculos y lo que se muchos se preguntan es si se convertirá en primera dama, en caso de que el libertario llegue a la presidencia. Mientras disfruta de los primeros meses de noviazgo, Fátima respondió esta pregunta e hizo una inesperada declaración.

Florez, quien se dedica de lleno a la actuación desde que saltó a la fama con sus imitaciones en Periodismo para Todos (El Trece), suele mostrarse bastante alejada de la política. En más de una oportunidad, dejó en claro que no le interesa involucrarse en el tema. Sin embargo, su romance con Milei es un hecho, y tras los resultados de las elecciones PASO, muchos se preguntan qué rol ocuparía si Milei se convirtiera en presidente.

La imitadora habló sobre su presente sentimental y se mostró sumamente feliz. "Lo que puedo decir es que estamos bien. Y cuando uno está bien, eso se refleja en la cara. Uno no puede evitar contar que está bien y feliz, y está bueno decirlo", reflexionó, en diálogo con DDM (América TV).

Cuando le preguntaron si le gustaría convertirse en primera dama, se mostró desinteresada e incluso cuestionó el rol que ocupan las parejas de los presidentes. "Obviamente que sé que viene muy bien él, que está muy bien posicionado, pero no. No se me ocurrió. No se me ocurre a mí pensar en eso de primeras damas. Entre nos, me parece un poco una tilinguería. De verdad", concluyó.