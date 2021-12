Noelia Marzol rompió en llanto al hablar sobre su relación con su papá: "Sufrí mucho"

Noelia Marzol, ganadora de La Academia de ShowMatch, se quebró frente a las cámaras al hablar sobre su relación con su padre.

Noelia Marzol fue a Los Ángeles de la Mañana (LAM) junto con su compañero de baile en La Academia de ShowMatch, Jony Lazarte, con quien se consagró como ganadora. En medio de la charla sobre su triunfo y su pasión por la danza, se quebró recordando un duro momento que vivió con su papá.

Una de las panelistas de LAM le preguntó específicamente por el vínculo con su papá y Noelia se largó a llorar frente a las cámaras mientras se acordaba de una situación en particular que vivió con él durante su adolescencia, cuando tomó una decisión muy importante con la que su papá no estuvo de acuerdo y no la apoyó.

“Me quedé con la emoción tuya con tu papá. La verdad es que yo tuve la oportunidad de conocerlos, sé la relación que tienen, y debe ser mágico que de repente se le caiga la baba a tu viejo cuando antes no te apoyaba. ¿Qué sentís o qué le dirías si lo tuvieras acá en frente?”, le preguntó la panelista.

“Yo a mi papá lo amo, pero sufrí mucho, porque que un padre no comparta la elección que uno tiene en la vida no está bueno. Pero hoy por hoy, yo sé que mi papá me ama y que siempre lo que dijo o lo que sostenía era por mi bien, decir: ‘Podés tener la carrera que quieras y ser artista’. Obviamente lo hizo pensando en mi futuro, pero bueno. Ahora ya está, entendió que esta es mi pasión y que ya no hay vuelta atrás”, expresó la bailarina.

“¿Él quería una carrera universitaria para vos?”, le preguntaron. “Sí, yo era muy nerd. Tenía medalla de oro, me mandaron a un colegio alemán muy exigente, entonces, yo de repente dije: ‘No quiero la beca, no quiero nada, quiero bailar porque lo siento con el alma’”, continuó Marzol, y habló sobre cómo siente ella la pasión por bailar.

“Es como el que ama el fútbol, es la pasión. No lo podés explicar. A mí me hace feliz. Yo tenía cuatro años y me mandaron al club porque mi mamá quería que yo aprenda a nadar. Nos estábamos yendo, ya me habían inscripto y había un salón vidriado donde se veían chicas haciendo gimnasia rítmica. Y yo me quedé horas así, como una idiota, mirando a esas chicas cómo bailaban, hasta que mi mamá rápidamente lo captó, se dio cuenta y me dijo: ‘¿Querés hacer esto?’ y yo dije que sí. Ahí arranqué, a los cuatro años, porque me rompió la cabeza ver a esas chicas bailando”, cerró.

Noelia Marzol contó que Pampita la contuvo durante una difícil situación

Este año, nació el hijo de Noelia Marzol, Donatello, que padece un problema cardíaco que lo llevó a estar internado en neonatología durante muchas semanas. Mientas atravesaba todo eso, Pampita, miembro del jurado en La Academia, que pasó por una angustia similar con el fallecimiento de su hija “Blanquita”, se acercó a ella y le dio unas palabras de apoyo. “Cuando mi hijo estuvo en neonatología ella se acercó, tuvimos una charla muy linda y me sirvió mucho”, reveló la bailarina.