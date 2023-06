No va más: urgente cambio de Adrián Suar en El Trece para dejar de perder con Telefe

El gerente de programación de El Trece hizo cambios en la grilla del canal. Adrián Suar dio un giro en las tardes de la emisora.

Adrián Suar tomó drásticas decisiones respecto de la programación de las tardes de El Trece tras la llegada de Darío Barassi a la grilla. El actor y productor hizo cambios en los ciclos que forman parte de la segunda franja del día.

Darío Barassi regresó a las tardes de El Trece con Ahora caigo, un ciclo de juegos y entretenimientos en el que despliega los mismos carisma y gracia que en el exitoso 100 Argentinos Dicen. El twittero experto en televisión, Nacho Rodríguez, dio a conocer cómo será la grilla del canal del Grupo Clarín a partir de la semana que viene.

Pasaplatos con Carina Zampini comenzará a las 15 horas, Qué Signo Sos estará a las 16:30, Bienvenidos a Bordo pasará a las 17:30, LDDS a las 18:00 y Darío Barassi con Ahora Caigo tendrá su lugar a las 19:00 horas. El regreso de Barassi significó un alivio para El Trece, ya que marcó buenas mediciones de rating en un contexto que no favorece a canal del solcito multicolor desde hace más de un año.

Darío Barassi sobre su amor por la televisión

"Hace 20 años vienen diciendo que la tele está muerta y no es real, mi carrera venía creciendo paulatinamente pero '100 argentinos' fue un sacudón y ese sacudón fue la tele. Apenas terminamos 100 argentinos dicen nos juntamos con gente de eltrece y de Boxfish con la promesa de 'volvemos con algo de entretenimientos, grande, para el año que viene'", comentó Barassi en diálogo con Télam antes del estreno de su nuevo ciclo. Y sumó: "A los tres meses me ofrecieron tres formatos distintos, cosa que agradecí muchísimo porque siento que mi carrera está bastante angelada, y fue unánime la elección de Ahora caigo, porque es un big show, tiene el diferencial de las caídas y un millón de pesos por día de premio".

Barassi reveló cómo recibió la noticia de que su programas iba a ir a un horario de tarde. "No me maquino tanto con esas cosas, me interesaba saber obviamente en qué horario iban a poner el programa porque eso denota un tipo de público, te permite saber con quién vas a competir, pero las expectativas son altas", señaló el humorista.