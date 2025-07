No va más: la drástica decisión que tomó Telefe con Luck Ra en La Voz Argentina

La drástica decisión que tomó Telefe con Luck Ra en La Voz Argentina.

Luck Ra está teniendo un buen desempeño como coach en el reality La Voz Argentina (Telefe) y supo ganarse a la audiencia con su intensa actividad en redes sociales, donde comparte memes sobre su desempeño en el show y se compara con Burro, el simpático aliado de Shrek en la famosa película homónima. Pero en los últimos días se generó un picante ida y vuelta de celos entre el cuartetero y su pareja, la también cantante "La Joaqui", que copó Twitter y habría llevado a la producción del reality a tomar una drástica medida sobre el futuro del jurado.

Según información extraída de La Pavada (Diario Crónica) el próximo lunes 28 arrancan las grabaciones de "Las batallas", próxima instancia del juego tras las audiciones a ciegas, y "La Joaqui" sería la co coach de Luck Ra por decisión de la producción de La Voz Argentina y para evitar los rumores de celos en la pareja, que se habrían originado por los memes que circulan en las redes (algunos de ellos compartidos y generados por el mismo Luck Ra). La cantante se sumará a Dillom, quien será co coach de Lali Espósito, y a los co coachs de Soledad Pastorutti y el dúo Miranda! que todavía no trascendieron públicamente.

La decisión de la producción de La Voz Argentina se habría tomado luego de que televidentes advirtieran en las redes sociales que la mayoría del team Luck Ra está integrado por mujeres, con comentarios de piropos del artista a las participantes. Los rumores de que los memes habrían causado malestar en "La Joaqui" escalaron alto en las redes y lograron que la artista se manifieste en su perfil de Twitter con un meme y una aclaración contundente: “Ya no hay más memes de #LaVozArgentina porque después no comprenden mi humor sarcástico y creen que soy una tóxica desquiciada. Y yo tóxica no soy".

La contundente aclaración de "La Joaqui" sobre los celos a Luck Ra.

El fenómeno de rating de La Voz Argentina

La Voz Argentina es el programa más visto de Telefe y el líder del prime time en la competencia por el rating en la televisión abierta. El ciclo conducido por Nicolás Occhiato está haciendo promedios (en la semana del 14 al 17 de julio) de entre 13 y 15 puntos de rating, por encima de El Trece y América TV.