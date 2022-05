No va más: El Nueve ya eligió el reemplazo para Edith Hermida

El Nueve decidió un cambio que sorprendió a todos. Edith Hermida ya no está más en la grilla y en su lugar colocarán un programa impensado.

Edith Hermida ya no conducirá un programa en El Nueve. Los directivos del canal, debido al bajo rating, decidieron sacarla de la grilla y fue la propia protagonista quien le confirmó a Laura Ubfal cuál será su inesperado reemplazo. "Tuvo mucha repercusión en su momento", admitió.

De acuerdo a la información brindada por la panelista de Bendita, el programa que aparecerá en El Nueve para suplir a Está en tus manos es Ricos y Famosos. De este modo, la serie que protagonizaron Natalia Oreiro y Diego Ramos años atrás.

"Yo estoy mal acostumbrada porque me quedo muchos años en todos los lugares donde trabajo y yo soy una obrera del medio. Quizá porque no cumplió con las expectativas... y justo también se va Super Super. Van a poner la serie Ricos y Famosos, con Natalia Oreiro y Diego Ramos. Es una novela que tuvo mucha repercusión en su momento. Y también va a haber un programa de entretenimientos, pero no sé todavía", le expresó Edith Hermida a Ubfal.

El enojo de Edith Hermida con APTRA y los Martín Fierro

Tras perder en la terna de programa humorístico con Bendita, siendo Polémica en el Bar el envío que venció al magazine de Beto Casella, Edith Hermida disparó en Primicias Ya: "Estoy un poco enojada para serte sincera. Esperábamos ganar... Bendita es el ganador moral de esta noche. Estaba hablando con algunos integrantes pero se fueron... ¡Mirá las ratas de APTRA! Me están tratando de convencer de algo que es imposible entender".

Para rematar, y dejando clarra su molestia por no haber obtenido el premio, Edith Hermida cerró: "Es inentendible que Bendita no haya ganado, después de haber tenido dos años fabulosos, De todas maneras, Bendita gana con el público y eso es lo más importante". Cabe destacar que Beto Casella sí consiguió su estatuilla pero en forma individual, siendo reconocido como el mejor conductor en programas humorísticos y de actualidad.