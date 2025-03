No hay vuelta atrás: se conoció quién decidió abandonar la casa de Gran Hermano este miércoles.

Desde que la temporada 2025 de Gran Hermano empezó, fueron muchos los participantes que se fueron de la casa por situaciones de fuerza mayor o bien por decisión propia. Ahora, que todo parecía estar un poco más estable, Santiago del Moro anunció que un nuevo concursante se va "por común acuerdo" y ya se filtró quién podría ser.

"Último momento, esta noche de común acuerdo se va de la casa. Triste pero real", empezó por escribir Santiago del Moro en sus historias de Instagram. Rápidamente, esta novedad dio lugar a las especulaciones y muchos internautas arrojaron opciones de participantes que podrían irse, y entre los más mencionados destacan dos concursantes.

La mayoría de los internautas apunta contra Juliana "Furia", la exparticipante de 2024 que se convirtió en una de las jugadoras más memorables del programa pese que no llegó a la final. Debido a la instancia de repechaje que brindó la producción, donde exparticipantes de las tres últimas ediciones podían postularse, Furia tuvo la oportunidad de reingresar a la competencia en una edición diferente tras convertirse en la más votada del público. Sin embargo, desde que entró, Furia no se muestra con la misma energía de antes y muchos aseguran que "realmente no quiere esta ahí", por lo que podría irse.

Otro de los participantes más apuntado por los internautas es Juan Pablo "Devi", quien tras enterarse que su novia lo dejó mientras el estaba dentro de la casa, se mostró bastante desmotivado en el juego. Y aunque si bien todavía no hay precisiones, Del Moro también dio a conocer que esta salida traerá "novedades" dentro de la casa, lo que muchos relacionan con un nuevo concursante a esta altura tan avanzada de la competencia.

El anuncio de Santiago del Moro sobre la salida de este miércoles.

La impactante revelación de Sandra de Gran Hermano sobre la Dictadura militar: "Hablo"

El pasado 24 de marzo se conmemoró un nuevo aniversario del Día de la Memoria, para honrar a los desaparecidos en la última dictadura cívico militar, y en Gran Hermano dos participantes mantuvieron una impactante charla que llevó a una confesión que ningún televidente se esperaba. Fue Sandra, una de las jugadoras más queridas, quien arrojó un reveladora confesión al aire.

Todo empezó cuando Sandra y Ulises conversaron sobre la Memoria y los aportes del expresidente Raúl Alfonsín para enjuiciar a los militares de la última dictadura. "Se me caen los calzones cuando hablo de Alfonsín", sostuvo Sandra, emocionada, y Ulises aportó: "Pero vos sabés que allá en el pueblo yo no tengo historias de desaparecidos porque a los pueblos era difícil de llegar. Son las grandes urbes donde se tenían los listados de estudiantes". "Bueno, pero La Plata no era algo tan grande y sin embargo con las universidades...", le retrucó Sandra.

Luego, Ulises se tornó pensativo y señaló: "Fue severo lo de La Plata. Muy, muy zarpado. Había campos clandestinos, no hay que volver a eso. No hay que volver a ser juzgado por lo que uno es sino por lo que uno hace". Y en ese momento, Sandra confesó que su mamá fue una de las víctimas de la desinformación en los medios durante los años de dictadura: "Pero vos sabés que en mi casa mi mamá estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen que terminar los chorros". Sorprendido, Ulises apuntó: "Una idea que la verdad nada que ver porque eran chicos de 18 años. Nadie merece ser torturado". "Ella pensaba que venían (los militares) a hacer el bien, a limpiar lo que estaba sucio", cerró Sandra.