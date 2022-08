Nik defendió a Canosa en Twitter y lapidó a Baby Etchecopar: "Se te van"

El dibujante se manifestó en contra del periodista por no bancar a Viviana Canosa. Nik fue contundente en su descargo contra Baby Etchecopar.

Baby Etchecopar fue criticado por Nik por no defender a Viviana Canosa.

Baby Etchecopar fue criticado por Nik por no defender a Viviana Canosa.

Nik apuntó en Twitter contra Baby Etchecopar, quien dio un discurso sobre la salida de Viviana Canosa de América TV y defendió su postura de quedarse en la emisora liderada por Daniel Vila. El dibujante no contuvo su enojo con el periodista por no haber defendido a Canosa tras su denuncia por censura en su ciclo de A24.

"Baby, podés hacer cualquier cosa en tu programa. Libertad total. Menos tratar de estúpidos a tus televidentes. Porque no son tuyos, ni son de nadie. Y se te van", escribió el dibujante acusado de plagio por un sinfín de sus creaciones en el momento en que Etchecopar hacía su monólogo en su programa Basta Baby. "Voy a hablar con toda la verdad y toda la sinceridad, pensé mucho. Es un momento muy difícil para mí. Me solidarizo con Canosa y su censura porque no le dejaron sacar la nota de este tipo, Massa", comenzó el periodista macrista.

Baby aseguró que quiere mucho a nivel personal a Canosa y que la acompaña, aunque sumó: "No creamos que Viviana era un pedo del Papa ni porque se va Viviana los que quedamos somos una mierda, alcahuetes del doctor Vila. Si se quieren ir del programa se van, me chupa un huevo. Lo que me extraña es que mucha gente diga que yo soy un boludo porque vine a poner las bolas acá y hablé contra el Gobierno, contra la oposición, y ahora Viviana se transforma más o menos en la milagrosa".

"Como todos sabemos y nadie lo dice: hay dos personas interesadas en comprar este canal, uno del macrismo y otro del kirchnerismo, y están tratando de desangrar el canal para poder comprarlo. Lo mismo que le hicieron a Daniel Hadad", añadió el conductor de radio y TV.

El descargo nacionalista de Baby Etchecopar

"Visité un montón de lugares divinos, visité España, Italia. No hay lugares como este. Tenemos una tierra bendita. Cuando viajo, estoy deseando volver. La vida que nosotros hacemos de ricos, tenés que ser trillonario para hacerla en Europa", contó Etchecopar y aclaró que tener un auto en España es muy caro, al igual que usar aire acondicionado. "En el mundo no hay agua, no hay comida. Acá el portero sale a la madrugada con la manguera y la deja chorreando a la mañana. Nosotros tenemos todo. Somos vagos y atorrantes", concluyó el comunicador.