Nicole Neumann sufrió un brutal robo y está desesperada: "Ofrecemos recompensa"

Nicole Neumann sufrió un fuerte robo e hizo un desesperado pedido en sus redes sociales. Qué le pasó a la jurado de Los 8 Escalones, programa de El Trece.

Nicole Neumann publicó un desesperado pedido en sus redes sociales tras haber sufrido un robo en su casa. La modelo justo acababa de volver de vacaciones en Italia con su pareja, Manuel Urcera.

Al llegar a su hogar, Neumann y sus tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra, se encontraron con una desgarradora noticia: su perrita Shiva había desaparecido. Es por esto que la panelista publicó un pedido en Instagram para recuperar a la bulldog francesa.

"Quien sea que se la haya llevado... Ofrecemos recompensa!!! #ayudenme a encontrar a Shiva", publicó Neumann junto con una foto de la perrita en sus historias de Instagram. "Escríbanme por privado si saben algo por favor!!! Shiva te estamos buscando!!", sumó la modelo, quien también se desempeña como jurado de Los 8 Escalones, programa de El Trece.

En otro de los posteos, Nicole le advirtió a la persona que se la llevó que si lo hizo para forzarla a tener crías y luego venderlas va a ser imposible que logren su cometido. "Devuelvan a nuestra Shiva!!! Estamos demasiados tristes!!! (no pueden ni usarla de madre porque sólo paren por cesáreas muy caras)", cerró Neumann.

La bronca de Nicole Neumann en Los 8 Escalones por una pregunta de Guido Kaczka

Nicole Neumann, panelista en Los 8 Escalones Kids (El Trece) se molestó tremendamente tras una pregunta de Guido Kaczka sobre la vulneración de los derechos de los animales. Como tantas otras ocasiones, la modelo no disimuló su enojo y expuso su enojo frente a las cámaras.

La pregunta que Kaczka les hizo a los concursantes fue: "¿A cuál de estas razas bovinas se la conoce como 'animal de lidia', la cual no se destina a la producción de carnes, sino a actividades como las de corridas de todos?".

Santiago Do Rego tomó la palabra y les explicó a los concursantes: "Cuando se hace San Fermín, que fue la semana pasada, en el encierro que bajan los toros de los corrales hasta la plaza, no querés estar corriendo delante de los toros cuando bajan los Miura porque son muy bravos",

Nicole no pudo tolerar escuchar esas palabras, tomó el micrófono y dijo: "Es que no debería hacerse más, no puedo creer que todavía en el 2022 se sigan haciendo esas crueldades con animales. No lo puedo creer".