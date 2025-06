Nicole Neumann contó en sus redes lo que le pasó con su hijo Cruz.

Nicole Neumann fue madre de su hijo Cruz Urcera a mediados del año pasado, fruto de su amor con el corredor de autos Manuel Urcera, con quien está en pareja desde hace años. La jurado del ciclo Los Ocho Escalones dio a conocer una situación doméstica que vivió en su casa junto a su niño.

Neumann es madre de Indiana, Allegra y Sienna Cubero, sus hijas de su primer matrimonio con el exfutbolista Fabián Cubero. En sus redes sociales, la modelo suele compartir gran parte de las situaciones que vive en su día a día y así ocurrió recientemente con un imprevisto que le ocurrió con su hijo menor.

A Cruz se le rebalsó el pañal y Neumann mostró las consecuencias en un video: en el metraje la exparticipante de Bailando por un Sueño mostró una mancha marrón en una de las piernas de su pantalón, como consecuencia de lo que le pasó a su hijo. "No crean que a veces no me pasa lo que a toda mamá. Como por ejemplo esto", soltó Neumann ante las millones de personas que la siguen en sus redes sociales.

La palabra de Nicole Neumann sobre el drama público de Lizy Tagliani

La modelo y la expeluquera son amigas desde hace décadas, cuando la humorista aún no era famosa. De hecho, una de las primeras apariciones televisivas de Tagliani fue como invitada en un baile de Neumann en Showmatch. Dada esa realidad, la esposa de Manuel Urcera habló sobre su amiga en el difícil momento que atravesó tras las fuertes acusaciones de Viviana Canosa: "Acompañándola, desde nuestra amistad de 16 años. Solo tengo cosas lindas para decir de ella, siempre. Le mandé mensajito. Está triste, como se la vio. Son momentos. No escuché todo. Pero le pregunté qué pasó. No me interesa entrar en ninguna guerra que no es mía, pero si me preguntás por Lizy, la conozco hace 16 años, desde que nació Indi. Hemos trabajado juntas un montón de veces en mi casa, con amigas, siempre es súper generosa, buena, compañera", comentó Neumann sobre su apoyo a Lizy Tagliani. Y siguió: "Tengo todas cosas lindas para decir de ella. Es súper laburadora. Tuvo una vida dificilísima y se laburó todo. Me encanta ver el presente exitoso que tiene hoy. Se merece todo".

El día que Nicole Neumann contó cómo fue su separación de Fabián Cubero

"Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas. La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: 'No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida'. No podía permitirme causarles ese dolor. No podía estar en casa. Llegaba, tal vez, a las 11 de la noche, me calzaba los rollers y salía por el barrio como loca", comentó la modelo en 2021, en diálogo con Teleshow.

Nicole Neumann reaccionó a las críticas

Neumann aludió a quienes la acusan con diferentes críticas por su manera de maternar. "Obviamente la gente lógica y que no está en las redes para estar juzgando y criticando a otras mujeres lo entiende. Cuando yo hago un video, lo hago en 15 o 20 minutos porque me apuro porque quiero estar con mi bebé, que es lo que hago desde que nació. Estoy encerrada con él porque no quiero que tome frío, no quiero llevarlo a ningún lado hasta que tenga las vacunas, etcétera", contó Neumann, indignada. Y cerró: "La verdad es que me siento medio una naba teniendo que aclararlo. Mi hijo está con el papá. Los bebés también tienen papá y les encanta y está bueno darles el lugar de paternar. No es que porque le está cambiando el pañal y el bebé hizo ‘¡gua!’ la mamá tiene que salir corriendo’. Para nada. Es la forma de comunicarse de los bebitos".