Nazarena Vélez la pasó mal tras el debut en LAM: "Me acaba de parar la policía"

El debut de Nazarena Vélez en LAM (América TV) no fue el esperado debido al fracaso en el rating, pero además la exmodelo sufrió también fuera del aire. Es que, de acuerdo con lo que ella misma reveló en las redes sociales, la policía la detuvo en la calle y le secuestró el auto porque no pasó el control de alcoholemia.

A través de un video en las historias de su cuenta oficial de Instagram (@nazarenavelez), donde tiene dos millones de seguidores, la madre de Bárbara "Barbie" Vélez detalló paso a paso qué fue lo que le ocurrió en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires.

El sufrimiento de Nazarena Vélez tras el debut en LAM: "Auto secuestrado"

La ex ShowMatch (El Trece) iba en su vehículo manejando, mientras que en el asiento del acompañante se encontraba la mediática abogada y amiga Ana Rosenfeld. Entonces, "Naza" contó en la grabación: “Terminamos nuestro primer programa de LAM y la primera cena que hicimos. Yo me tomé una copa de vino y tengo que reconocer mi error: me acaba de parar la policía y me secuestraron el auto”.

La expareja de Daniel Agostini prefirió tomárselo con humor y agregó: “Decí que estoy con una abogada increíble, pero no nos queda otra, Ana”. Allí fue cuando Rosenfeld acotó: “No, yo no tomé, pero si hubiera sabido manejaba yo”. “Claro, vos no tomaste nada... Manejabas vos, Ana. No me imaginé”, se lamentó Nazarena Vélez.

Sobre el final de la secuencia de videos que subió a Instagram, la actriz de 47 años añadió que la producción de LAM les envió otro vehículo para llevarlas a sus respectivas casas y concluyó: “Auto secuestrado”.

Jorge Rial vs. Nazarena Vélez: qué pasó

Luego de la escandalosa ruptura del conductor de Sobredosis de TV (C5N) con Romina Pereiro, "Naza" fue consultada en LAM al respecto de la situación del exlíder de Intrusos (América TV) y resultó lapidaria: "Yo tengo un amor/odio con Jorge. Con las últimas declaraciones que hizo, me siento más lejos de él".

Allí fue cuando recordó una terrible amenaza por parte del presentador de Argenzuela (Radio 10): "Una vez, por medio de Gerardo Sofovich, me llamó y me preguntó ‘¿cuánto medís?’. Yo le dije ‘1,73′ y él me dijo ‘bueno, ya te estoy preparando el ataúd’. El programa empezaba a la 1 y me hizo mierda, como muchas veces”.

Además, Nazarena Vélez repasó acerca de Jorge Rial: "Revisó la basura de mi casa cuando se hablaba de mi adicción. Buscaba droga en la basura y dónde compraba las pastillas. Mis hijos eran chiquitos, porque estamos hablando de 2009".

Luego, siguió: "Me acuerdo de que yo le hice una nota y le pregunté ‘¿vos qué sos?’. Me dijo ‘yo soy un mercenario’. He visto cómo en Intrusos le decían a Gerardo Sofovich que iban a mandarle un pájaro carpintero, burlándose de la amputación de la pierna”.

"Cuando uno trabaja de estas cosas, muchas veces cierra el pico por miedo. Jorge Rial era como un imperio”, completó Vélez. Sin embargo, el periodista no se quedó atrás en Argenzuela y, mientras hacía el programa, le iban llegando los comentarios que estaba diciendo en el mismo momento Nazarena sobre él en la televisión.

Y la destrozó al recordar el suicidio en marzo de 2014 de Fabián Rodríguez, el empresario que se había casado con ella: "Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente”.