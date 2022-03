La estremecedora amenaza que recibió Nazarena Vélez: "Te estoy preparando el cajón"

Nazarena Vélez sumó su testimonio y contó que Jorge Rial le mandó un amenazante mensaje.

Nazarena Vélez se sumó al gran escándalo que afronta Jorge Rial y denunció que ella también recibió amenazas por parte de él. Ahora que forma parte de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Nazarena contó en la primera emisión del programa su experiencia con el exconductor de Intrusos.

Actualmente, Rial está siendo confrontado desde varios lados. Todo comenzó cuando los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sacaron a la luz el rumor de que él había engañado a su esposa con Alejandra Quevedo, periodista de C5N. Desde entonces, Rial los amenazó y la pelea siguió escalando. Por otro lado, Carmen Barbieri también expuso los malos tratos que vivió trabajando con él años atrás.

Ángel de Brito, conductor de LAM, trató este tema en su programa y Nazarena sumó su testimonio. A pesar de que en un momento se rumoreó que tenía un romance con Rial, ella lo negó y además reveló lo intimidante que le parecía. “Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo, pero tiene eso de tenerle miedo”, comenzó.

Así, Nazarena contó con detalles cómo fue la vez que Rial la llamó por teléfono para hacerle una pregunta que la descolocó. Finalmente, ella llegó a la conclusión de que se maneja imponiendo miedo. “Una vez me llamó y me dijo: '¿Vos medís?', 1.73 le contesté, 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo. Tiene una cosa mafiosa que él mismo se declara como un mercenario”, cerró.

La experiencia de Carmen Barbieri trabajando con Jorge Rial

Por su parte, Carmen Barbieri contó que trabajó con él en 2003 y que la echó de América TV de un día para el otro sin siquiera haberle avisado. “Me echó de América. Me echó elegantemente. Yo estaba haciendo mi programa, Cómplices y testigos. En ese momento Viviana Canosa estaba en otro canal al mismo tiempo que Intrusos y esa semana ella estaba con un punto arriba”, recordó.

“En ese momento no se hablaba tanto del rating, hoy es moneda corriente. Y les pregunté a Luis Ventura y a Marcela Coronel: ‘¿Cómo se sienten de que la Canosa esté arriba?’. Cuando vino el corte vino la maquilladora, que era muy amiga de Jorge Rial, y me dijo: ‘¿Vos sabés lo que dijiste? ¿Vos sabés lo que fueron los gritos de Jorge Rial?’. Y le digo: ‘No me digas… ¿Me va a echar?’. Y me dijo: ‘Peor’”, continuó.

Aparentemente, esta pregunta enojó tanto a Rial que la echó del canal muy sutilmente. Primero, la mandaron a grabar un programa a La Plata sabiendo que ella no tenía el tiempo para hacerlo. A los pocos días, la producción le dijo que ya no podía usar los camarines y tuvo que empezar a cambiarse en el baño de un bar, algo insólito y que jamás sucede en los canales de televisión. “Me lo sacaron de a poquito. Fue una forma de sacarme de encima elegantemente. Lo hizo consciente y tenía razón porque yo me metí con su rating y para él el rating es muy importante”, concluyó Barbieri.