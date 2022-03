Nazarena Vélez destruyó a Carmen Barbieri: "No valen la pena"

Nazarena Vélez le respondió a Carmen Barbieri tras sus dichos de que no tendría problemas en juntarse para limar asperezas.

Nazarena Vélez habló de la posibilidad que había planteado Carmen Barbieri hace unos días y dejó bien en claro su postura. "Sé que es una buena mujer y una laburante", opinó la panelista en LAM (América TV) ante el pedido del público de una respuesta a los sorpresivos dichos de la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine).

En el 2016, Fede Bal y Barbie Vélez terminaron su turbulento noviazgo en medio de un escándalo y la actriz denunció a su expareja por violencia de género. Bal contestó con otra demanda, pero un año después ambos fueron sobreseídos de culpa y cargo. Sus reconocidas madres quedaron en el medio de la disputa, cada una abogando por su hijo. En los últimos días, Carmen Barbieri sorprendió a todos al revelar que no tendría problemas en juntarse con Nazarena y limar asperezas.

La respuesta de Vélez no tardó en llegar y lo hizo de forma tajante desde su sillón en LAM. "Nunca me arreglaría con Carmen", comenzó disparando de forma contundente la panelista. En ese sentido, Nazarena aseguró que "hay cafés que no valen la pena", en relación a la propuesta mediática de Barbieri, aunque también aclaró que eso no quita que la considere una buena mujer. "Sé que es una buena mujer, que es una laburante, pero se dijeron cosas muy tremendas", agregó Vélez.

"A mí me dijo que fui culpable de lo de Fabi (Fabián Rodríguez), por ejemplo. Siento de verdad que está bien así, cada una por su camino", sumó la panelista en LAM. Sorprendido, Ángel de Brito le preguntó si alguna vez Carmen le había pedido perdón por eso. "No, nunca", cerró Nazarena Vélez, completamente segura de que su relación con Carmen Barbieri es un vínculo que no tiene retorno pese a la cantidad de años que pasaron y los "malos entendidos", como dijo la conductora de Mañanísima.

El pedido de disculpas de Carmen Barbieri a la comunidad LGBTIQ

"Siento un gran dolor por haber cometido un error por falta de información. ¡Mil disculpas!", escribió la conductora desde su cuenta de Twitter (@Carmen_LaLeona) junto a un comunicado en el que explicó su accionar durante su programa del lunes 14 de marzo. Las redes sociales se inundaron de críticas, tanto para la diputada como para la ex participante de MasterChef Celebrity. "Por algunos comentarios que leí en las redes sociales hacia mi persona, siento la necesidad de escribir unas palabras", comenzó diciendo la actriz y comediante sobre lo sucedido.

"Respeto, admiro y apoyo a toda la comunidad LGBTIQ y me apena sentir que se pudo mal interpretar algo que dije en mi programa de las mañanas", y siguió: "Soy una mujer que siempre levantó la bandera del orgullo y apoyó su lucha. De corazón pido disculpas si dije algo que les ofendió". A su vez, concluyó: "Tal vez fue por desinformación, por una pregunta que pudo malinterpretarse, da igual. Les pido disculpas. Tengamos más amor y más diálogo entre todos, de eso se trata".