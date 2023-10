Nazarena Vélez contó lo que nadie sabía de Mariano Iudica: "Muy"

La panelista de LAM contó la verdad sobre su enfrentamiento con el conductor. Qué pasó entre Nazarena Vélez y Mariano Iúdica.

Nazarena Vélez nunca ocultó su mala relación con Mariano Iúdica, sin embargo, hasta ahora no se conocían los motivos de su enojo. Pese a que el conductor lleva tiempo alejado de los medios, su nombre surgió en la última emisión de LAM y la panelista no dudó en contar lo que desató su rencor.

"A veces es una cuestión hasta de piel. Yo tuve una experiencia un poco chota con él más allá de la época de Gerardo”, inició Nazarena ante la consulta de Ángel de Brito. Y luego contó el episodio que ocurrió hace casi 20 años.

“Compartimos un programa de Marley que íbamos a Costa Rica, era la época del Champagne o no me acuerdo, y lo que tenía en ese momento Mariano era un humor muy de pajero", relató Nazarena y remarcó: "Te decía ‘con ese culo, con ese cuerpo, sabés lo que hacemos en este viaje’".

Entonces, la angelita recordó indignada: “Tenía esa cosa como despectiva hacia la mujer, sos rubia, con culo y tetas, vamos a gar... Me acuerdo de que en Telefe hicieron hasta un compilado de todos los insultos”.

Además, la madre de Barbie Vélez contó que ya en ese entonces le marcó a Iúdica que no aprobaba su comportamiento. “Yo le dije ‘a mí esos chistes no me gustan’”, afirmó.

“La segunda vez ya se lo decía al aire y le decía cosas horribles, yo, hicieron un compilado. Desde ahí no tenemos piel”, indicó la "angelita" del programa de América TV sobre el conductor, cuyo último trabajo en televisión fue en Polémica en el Bar.

Ángel de Brito incomodó a Nazarena Vélez en pleno vivo de LAM

Nazarena Vélez es una de las figuras de la farándula con más resonancia en los medios, después de haber tenido su auge en los 2000 con sus picantes apariciones en TV. En los últimos años, la celebridad se abocó a la actuación y la producción teatral, alejada de los conflictos mediáticos, pero desde hace más de un año es panelista de LAM y así resurgió su perfil más punzante. Recientemente, Nazarena tuvo un comentario de más y fue cuestionada por Ángel de Brito.

En el aire de América TV se veía una nota a Paula Chaves sobre las exigencias a los cuerpos de las mujeres en la industria del espectáculo después de la muerte de Silvina Luna a sus 43 años. Cuando volvieron al piso, se escuchó a la madre de Barbie Vélez soltar una frase que no parecía tener que ver con la nota al aire, sino que era parte de una conversación privada que mantenía con su compañera Marcela Feudale.

Ángel, fiel a su estilo, chicaneó a Nazarena, quien no sabía que tenía el micrófono abierto. Como no podía ser de otra manera, la panelista no se quedó callada y se armó una discusión que también tuvo como partícipe a Yanina Latorre, integrante del programa que retó a sus compañeras por no prestar atención.

Nazarena Vélez: "¡No lo soporto!".

Ángel de Brito: "Ahora hablamos de quién no soportamos. La nota era larga porque la hicimos hace un ratito... Naza, ¿a quién no soportás?".

Nazarena: "No, nada".

Marcela Feudale: "No, hablábamos entre nosotras".

Ángel: "¿De quién hablaban?".

Yanina Latorre: "Eso les pasa por criticar a la gente y no prestar atención cuando pasan una nota... Cuando habla Paula".

Ángel: "Pasa que la nota estaba sin editar. Es viernes y llegamos con lo justo."

Marcela: "Recordábamos viejas historias."

Ángel: "Esta semana nos intoxicamos con Nazarena. Nazarena metió chorizo el lunes, el martes".