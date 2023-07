Cinthia Fernández reveló el calvario que vivió en América TV y apuntó contra un histórico conductor: "Pajerismo"

Cinthia Fernández expuso el maltrato que sufrió por parte de Mariano Iúdica en América TV y reveló el repudiable trato que sus compañeros hombres tenían hacia las mujeres.

Cinthia Fernández rompió el silencio y habló sobre el mal momento que vivió en América TV, cuando trabajaba en el programa Involucrados, conducido por Mariano Iúdica. Si bien la panelista había contado anteriormente que la despidieron de un día para el otro, incluso sin haberle pagado lo que le correspondía, ahora sumó un dato aún más alarmante con respecto al las actitudes de los integrantes del programa hacia sus compañeras mujeres.

Cinthia recordó su paso por el canal y también mencionó que la despidieron sin previo aviso, justo cuando estaba transitando un complicado momento económico. Además, aseguró que Iúdica la maltrató en reiteradas ocasiones y que el conductor tuvo un repudiable trato con Sol Pérez, quien fue como invitada al programa y más tarde reemplazó su puestó.

Todo comenzó cuando un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntó a Cinthia si alguna vez había sufrido maltrato por parte de un conductor. Rápidamente, la panelista respondió: "Sí, cuando laburé con Iúdica no me gustó una situación. Fue muy feo. Fue una mezcla de pajerismo...", comenzó.

Acto seguido, confesó que "estaban todos re pajeros con Sol Pérez" el día en el que la invitaron al programa. "No lo digo por Sol, pobre, que no tiene nada que ver y que me parece un sol de persona. A mí no me habían informado nada, la invitan y ese día estaban todos re pajeros, haciéndose caras, cuando se daba vuelta le miraban el culo... Qué cosa desagradable, típico de chabón", manifestó.

Además, reveló que se enteró de su despido de la peor manera. "Pasó una situación y dicen 'qué equipo, Sol Pérez y Cinthia Fernández'. Y yo ya sabía que me iban a rajar y que iban a poner a Sol. Entonces, la trajeron para probar y me dicen 'quizás pueden haber cambios en el panel'. Todo esto, refregándome en la cara y yo haciéndome la boluda y callándome la boca", se lamentó.

Tras esta situación, habló en privado con Iúdica. "Me fui con furia y le dije 'vos sos un cínico'. Iúdica tampoco es de las personas más queridas del ambiente. Sentí un maltrato, se me cagaron de risa en la cara, me boludearon", puntualizó Fernández. Si bien dijo que el conductor intentó arreglar las cosas un tiempo después, nunca más volvería a trabajar con él. "Me escribía, pero ya es una persona en la que no confío. Te das media vuelta y te clavan el puñal. Son épocas en las que no podés denunciar esto, porque es un conductor que tiene una autoridad mucho más grande", finalizó.

Cinthia Fernández reveló el mal momento que vivió cuando América TV la despidió

Por otro lado, Cinthia Fernández destacó que, justo cuando la despidieron, estaba transitando un delicado momento personal y financiero, en plena separación de Matías Defederico, con quien comparte tres hijas. "A mí me iban a rajar y todos lo sabían; yo recién me había separado, no me pasaban la cuota alimentaria y necesitaba laburar muchísimo. Estuve dos meses sin cobrar, de hecho, me fui sin cobrar el aguinaldo y las vacaciones, porque obviamente, no tenía contrato", rememoró.

Como si eso fuera poco, la panelista reveló que ni siquiera llegó a tener las vacaciones que le correspondían. "Tuvieron el cinismo de decirme 'elegí los 15 días de vacaciones que querés', pero esto era un modus operandi y en vacaciones te rajaban. Las elijo y al otro día me enteré por otra persona que no era del programa. Me dijo 'che, te van a rajar, te aviso porque sé que estás muy mal económicamente'", cerró.