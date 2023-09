Ángel de Brito incomodó a Nazarena Vélez en pleno vivo de LAM: "No lo soporto"

La panelista de televisión tuvo un comentario de más en pleno vivo de LAM. Nazarena Vélez quedó expuesta y Ángel de Brito le hizo una incómoda pregunta.

Nazarena Vélez es una de las figuras de la farándula con más resonancia en los medios, después de haber tenido su auge en los 2000 con sus picantes apariciones en TV. En los últimos años, la celebridad se abocó a la actuación y la producción teatral, alejada de los conflictos mediáticos, pero desde hace más de un año es panelista de LAM y así resurgió su perfil más punzante. Recientemente Nazarena tuvo un comentario de más y fue cuestionada por Ángel de Brito.

En el aire de América TV se veía una nota a Paula Chaves sobre las exigencias a los cuerpos de las mujeres en la industria del espectáculo después de la muerte de Silvina Luna a sus 43 años. Cuando volvieron al piso, se escuchó a la madre de Barbie Vélez soltar una frase que no parecía tener que ver con la nota a Chaves, sino que era parte de una conversación privada que Nazarena mantenía con su compañera Marcela Feudale fuera del aire.

Ángel de Brito apeló a su espíritu picante y chicaneó a Nazarena, quien no sabía que tenía el micrófono abierto. Como no podía ser de otra manera, la panelista no se quedó callada y se armó una discusión que también tuvo como partícipe a Yanina Latorre, integrante del programa que retó a sus compañeras por no prestar atención a la nota a Paula Chaves.

El tenso momento en LAM

Nazarena Vélez: "¡No lo soporto!".

Ángel de Brito: "Ahora hablamos de quién no soportamos. La nota era larga porque la hicimos hace un ratito... Naza, ¿a quién no soportás?".

Nazarena: "No, nada".

Marcela Feudale: "No, hablábamos entre nosotras".

Ángel: "¿De quién hablaban?".

Yanina Latorre: "Eso les pasa por criticar a la gente y no prestar atención cuando pasan una nota... Cuando habla Paula".

Ángel: "Pasa que la nota estaba sin editar. Es viernes y llegamos con lo justo."

Marcela: "Recordábamos viejas historias."

Ángel: "Esta semana nos intoxicamos con Nazarena. Nazarena metió chorizo el lunes, el martes".

La revelación de Nazarena Vélez sobre Luis Miguel

La celebridad contó que tuvo una cena con Luis Miguel pero que no intimó con el cantante. Acto seguido, Yanina Latorre descreyó que no haya pasado nada sexual esa noche y Vélez retrucó: "Mirá, ¡me acosté con cada boludo! ¡Mirá si no te voy a reconocer a Luis Miguel!"

"¿Me estás cargando? Sabés cómo te lo reconozco. Además, yo en ese momento estaba de novia con un conductor", agregó Nazarena Vélez, acerca de su encuentro con el cantante mexicano.