Nazarena Vélez contó el drama que vivió su hijo por su carrera: "Lo volvían loco"

La actriz se sinceró en una reciente entrevista y dejó en claro que los compañeros de sus hijos le hacían pasar malos momentos por su exposición.

La actriz y productora teatral Nazarena Vélez abrió su corazón y se refirió a las consecuencias que su exposición ha tenido en la cotidianeidad de sus hijos. A pesar de que en la actualidad haya hecho un cambio en su perfil, durante los primeros quince años de su carrera, la celebridad era conocida por salir de un escándalo y entrar en otro. Así, sus retoños no pudieron vivir con normalidad sus años de niñez y adolescencia.

Nazarena siempre dejó en claro que no tenía pasión por su trabajo, solo lo hacía porque ganaba buen dinero y podía darles lo mejor a sus hijos. Sin embargo, según relató en Los Ángeles de la Mañana, la popularidad de la creadora de Los Grimaldi no fue fácil de llevar para los menores. “¿Les pasó en algún momento que sus hijos no quieran ir al colegio por su exposición?”, preguntó el conductor Ángel de Brito y Vélez respondió de manera afirmativa.

“Sobre todo en mi época de mucha exposición del cuerpo, al Chyno lo volvían loco. Cuando me separé de Daniel también”, relató la celebridad en referencia a cuánto sufrió su hijo del medio durante su paso por la educación primaria y secundaria. “Y Barbie por momentos también la pasó mal. E inclusive ahora Thiago tiene situaciones de ese estilo. Por ahí sin querer los chicos, por los padres o lo que sea. hacen comentarios hirientes”, continuó con su relató Nazarena y así dejó en claro cuán difícil es derribar ciertos prejuicios.

Estremecedor relato

Hace un tiempo, Nazarena Vélez estuvo como invitada en el ciclo Seres Libres, conducido por Gastón Pauls en Crónica TV, y se explayó sobre su adicción a las anfetaminas y reveló cuán duro fue el proceso de abstinencia que vivió para recuperarse. “Me parece que es una droga super fuerte, que de verdad mata muchísimo y no se habla. Quizás, seguramente, tiene que ver con que a las mujeres nos da vergüenza decir: ‘¿Sabés que tomo o tomé pastillas para adelgazar?’”, contó y siguió: “Cuanto más flaca estuve, más trabajo tuve. Yo sabía que me estaba matando porque empecé con dos pastillas y terminé con 30 por día. Y más también. Tomaba anfetaminas, cócteles en los que me metían rivotril para bajarme, otra me subía, otra me aceleraba el metabolismo”.

Luego, la figura que comenzó su carrera televisiva con Gerardo Sofovich aseguró que no fue fácil salir de esa vorágine. “Yo estaba protagonizando una comedia con Moria Casán en Carlos Paz y todos los móviles de televisión estaban viendo cuántos kilos había engordado. Fue tremendo. Yo estaba luchando por dejar las pastillas y todo el mundo estaba diciendo cuan gorda estaba. A nivel público, fue lo peor que me pasó”, reveló.