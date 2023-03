Natalia Fava encontró a Santiago Almeyda con otra y tuvo un ataque de ira: "Le rompió toda la parrilla"

Natalia Fava encontró a Santiago Almeyda con otra mujer en su parrilla y le destrozó todo el local.

Natalia Fava y Santiago Almeyda, quienes se conocieron en la primera edición de Gran Hermano (Telefe), se separaron luego de 22 años juntos. Según trascendió, Fava lo habría descubierto con otra mujer.

Natalia y Santiago fueron inseparables desde que se conocieron en el reality en el año 2001. Después de algunas idas y vueltas, finalmente estarían atravesando una crisis definitiva, ocasionada por una infidelidad por parte del ex "hermanito". De acuerdo con estas versiones, Natalia había vuelto de su viaje a Mar del Plata y fue a visitarlo de sorpresa su parrilla.

"Lo encontró con otra en su parrilla y después le revisó el celular. Hay crisis, muchos dicen que están separados y que hubo cuernos", anunció Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece). "Hemos tratado de chequear la información con ellos, pero no responden y nos llamó mucho la atención. Se dijo muchas veces que estaban separados, que tenían sus idas y vueltas, pero ellos bajaron mucho el perfil”, sumó el conductor.

Además, sumó que cuando Natalia lo encontró infraganti, "le rompió toda la parilla". "Cae a la parrilla, lo encuentra acompañado de una persona y desata la furia de Natalia, quien termina destruyendo el lugar. Se armó un escándalo, le rompió todo. Aparte de su separación, Nati está pasando un momento personal muy triste por otras pérdidas que ha tenido, por eso no está contestando los teléfonos ni los mensajes", amplió Virginia Gallardo.

Lussich sumó que esta tercera en discordia "estaba sentada en la falda de Santiago cuando Natalia Fava irrumpió en el local". "Hace un escándalo mayúsculo, con consecuencias físicas. A partir de ahí, ocurre una carrera vertiginosa de Natalia donde concreta su separación: cambia las cerraduras de su casa, le embala toda la ropa, se la lleva a la casa de la madre, se separa y no lo vuelve a ver nunca más", sumó el conductor.

Los mensajes que encontró Natalia Fava en el celular de Santiago Almeyda

Una vez que Natalia Fava encontró a Santiago con otra mujer, le revisó el celular para obtener más información. "Dicen que encontró cosas no de hoy, históricas. A lo Fede Bal... Me dicen que imprimió todo. Ahora lo está procesando, pero ojo que algún día, cuando vuelva a los medios, que no haga público todo este material", concluyó Gallardo.

Cabe destacar que esta no es la primera infidelidad que Natalia descubre por parte de Santiago. En 2008, se había enterado de que la engañó con una compañera de trabajo, pero luego de superar aquella crisis, se dieron una nueva oportunidad. Por otro lado, ambos habían sido convocados en octubre de 2022 para participar de La Noche de los Ex de Gran Hermano, junto a otras históricas figuras, como Gastón Trezeguet y Marcelo Corazza. Sin embargo, Natalia no aceptó por alguna razón que nunca se supo.