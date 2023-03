Gastón Trezeguet rompió el silencio y habló de Marcelo Corazza: "En este canal"

El exparticipante y analista de Gran Hermano habló del caso que alteró a toda la producción de Gran Hermano y que tiene a Marcelo Corazza, productor del reality, como acusado de corrupción de menores.

El caso Marcelo Corazza. productor de Gran Hermano acusado de corrupción de menores, conmocionó a toda la producción del reality de Telefe y obligó a que la señal emitiese un comunicado urgente posicionándose en la grave situación. Mientras la Justicia lleva adelante una investigación sobre Corazza, actualmente suspendido de sus funciones, el exparticipante del certamen y analista de esta nueva edición Gastón Trezeguet rompió el silencio y fue lapidario contra el detenido: "Me da asco".

Interceptado por un móvil de Intrusos (América TV), Trezeguet contestó a las preguntas del periodista que le consultó su opinión sobre la detención de Corazza y remarcó: "Me da tristeza, asco y repulsión. No me siento cómodo hablando del tema. Me parece que si es todo lo que está diciendo quiero que le caiga encima todo el peso de la ley".

"Me sorprendió, no lo esperaba. Desde que salí de la casa hasta ahora que volví al certamen no lo volví a ver a Marcelo", agregó afirmando que toda la producción de Gran Hermano tuvo una reacción similar una vez explotada la bomba que denunció a Corazza como un corruptor de menores de edad. Además, Trezeguet se refirió a la sorpresa de Telefe ante la causa judicial y negó que lo hayan intimado a no hablar del asunto: "En este canal me conocen hace 20 años. Nadie me ha bajado línea"

En la última pregunta, el cronista se refirió a la investigación sobre Corazza y le consultó al actual analista de Gran Hermano si considera que el presunto acusado es inocente y obtuvo una respuesta demoledora. "No lo sé y no me jugaría por nada. Lo único que puedo decir es que espero que le caiga el peor de los castigos si es culpable", sentenció Gastón.

Así es el comunicado de Telefe sobre la detención de Marcelo Corazza

La información sobre la decisión de Telefe se conoció durante la emisión de Telefe Noticias. Allí se leyó un comunicado en el cual se habla sobre la situación contractual del acusado por corrupción de menores. Según lo dicho en le programa de televisión, actualmente "Marcelo Corazza fue detenido fruto de una investigación. Telefe colaborará con la Justicia en tanto sea requerido y ha suspendido preventivamente a Marcelo Corazza tal cual la ley lo regula" hasta que haya un esclarecimiento de los hechos. En ese sentido indicó que se "aboga por un esclarecimiento" de la situación.

Además de la detención de Corazza, también se detuvieron a otras tres personas más que estarían involucradas en la acusación. Según trascendió, las autoridades están investigando una organización que creen que operó durante dos décadas y es sospechada de "corrupción dólares".