Virginia Gallardo se quebró en vivo y habló de la delicada salud de su esposo: "Muy difíciles"

La reconocida panelista habló en profundidad del terrible accidente automovilístico de su pareja.

Virginia Gallardo se quebró al hablar de la salud de su esposo tras el trágico accidente automovilístico que sufrió este último fin de semana. La panelista volvió a la pantalla y habló en profundidad del mal momento que les tocó enfrentar como familia.

El pasado fin de semana, el esposo de Gallardo protagonizó un terrible accidente en la ruta: fue embestido por un camión en la localidad de Marcos Juárez, perdió el control del vehículo y volcó al costado de la ruta. De inmediato, fue trasladado al hospital para recibir atención médica y, según confirmó la misma panelista, "está vivo de milagro".

"Lo primero que hice fue llamar a mi trabajo, armé rápido una valija, a la bebé, y nos fuimos con un amigo de Martín para allá", reveló Virginia sobre los momentos posteriores a recibir "esa llamada que uno nunca quiere que le llegue". Además, añadió: "Lo peor fue la incertidumbre, el viaje a verlo, las horas hasta llegar al encuentro, fueron muy difíciles".

Visiblemente emocionada y con la voz cortada por el llanto, Gallardo contó detalles del estado de salud de su marido. "El estuvo consiente en todo momento, se dio cuenta de la lesión de su brazo izquierdo, pero estaba muy asustado no quería dormirse. Es un milagro que esté bien", aseguró. Cabe recordar que el marido de Virginia se encuentra actualmente en la Sanatorio La Trinidad de Palermo, fuera de peligro y a la espera de una operación para arreglar la fractura de su brazo.

Polémico reencuentro entre Virginia Gallardo y Martita Fort: "No vamos a ser amigas"

Virginia Gallardo y Martita Fort volvieron a encontrarse cara a cara tras las polémicas. La expareja de Ricardo Fort y la heredera del empresario chocolatero rompieron su vínculo tras el escándalo por la serie biográfica del mediático, sin embargo, su distanciamiento surgió algunos años antes, luego de la separación. Sin embargo, Gallardo confesó que volvió a verse con Marita y la situación no fue como esperaba.

Luego de que Martita admitiera que le parecía mal que Gallardo no quisiera formar parte de la serie, el vínculo entre ambas parecía completamente disuelto. Sin embargo, salió a la luz que hace unas semanas atrás volvieron a encontrarse en el teatro, precisamente en la obra que Virginia protagoniza con José María Muscari y a la que la hija de Ricardo Fort fue a ver.

En diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina, Virginia Gallarado contó los detalles del encuentro. "Ocurrió algo raro hace un tiempito atrás. Martita y su equipo fueron a ver la obra y obviamente los vi. Me acerqué porque en un momento interactúo con el público y tuve la mejor predisposición de Martita, pero no tuvimos un ida y vuelta", reveló la expanelista de Polémica en el Bar.

"No sé si vamos a ser amigas. Ella va a crecer y cuando ponga todo en la balanza, tal vez sepa diferenciar las cosas y el enojo de ellos por no querer formar parte de una serie", enfatizó Gallardo. Luego reflexionó: "Podría haber reaccionado mal cuando me acerqué y la verdad es que no lo hizo. Yo siempre estaré acá para escuchar".