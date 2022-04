Nancy Pazos explotó tras los rumores de pelea con Denise Dumas: "Me empiezan a hinchar"

La periodista reveló la verdad sobre su relación con Denise Dumas, tras las especulaciones sobre una supuesta rivalidad por la incorporación de la modelo en Flor de Equipo.

Nancy Pazos se expresó sobre los rumores de conflicto con Denise Dumas tras la incorporación de la blonda al staff de Flor de Equipo. La periodista política fue contundente en su descargo al revelar la verdad sobre cómo es su vínculo con la modelo y contar el motivo de su ausencia en el ciclo en las últimas semanas.

"Yo trabajé con Denise en Canal 9 lo más bien, y me fui del programa porque básicamente no tenía más ganas de hacer programas tan pasatistas. Eso fue lo que pasó, pero tuve 0 problema con ella y Listorti que conducían el programa", comenzó su descargo la conductora de radio y TV en diálogo con Primicias Ya.

Pazos dejó en claro que esta nueva versión de Flor de Equipo con Denise a la cabeza se trata de una transición entre el ciclo de Flor Peña y el de Georgina Barbarossa, que llegará a la pantalla de Telefe en las próximas semanas. "Según lo que tenemos entendido y me empiezan a hinchar con que yo no iba a estar en el programa porque no quería que conduzca ella. Pero es todo un invento", agregó. Y cerró: "Lo que sí había pasado era yo tenía 15 días demás por días extras que había trabajado, y yo había hablado con la producción la posibilidad de tomarme esos días en la transición entre Flor (Peña) y Georgina (Barbarossa), pero no por Denise".

Nancy Pazos sobre sus secretos para mantener la juventud

La periodista develó en A la Tarde las cuáles son las cremas que utiliza cada mañana para que su estética y energía no decaigan por el avance del tiempo. "Yo sigo a lo que se llama ‘medicina funcional’, que básicamente lo que hace y que es furor en Estados Unidos desde hace tiempo, es compensarte lo que vos vas perdiendo con el paso de los años", comentó Pazos. Y añadió: "Yo quiero decirles que no tengo ni un gramo de maquillaje en este momento. Tengo 54 años y no tengo bótox, no tengo nada relleno y la verdad es que me siento muy bien y saludable".

"Obviamente que tomo hormonas y me paso cremas. No tengo el famoso chip (sexual), pero me paso una cremita todas las mañanas para tener potencia en la vida y también sexual", cerró la conductora de Ruleta Rusa por Radio Metro.