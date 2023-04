Nacho de Gran Hermano reveló si le fue infiel a La Tora tras los rumores: "Cornuda"

Nacho Castañares contó la verdad sobre las versiones de que habría engañado a Lucila "La Tora" Villar.

Nacho Castañares, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad hacia Lucila "La Tora" Villar, con quien mantiene un vínculo romántico que comenzó meses atrás, cuando se conocieron en la casa más famosa del país. Nacho dio una respuesta contundente tras las versiones que generaron incertidumbre en las redes sociales de que el joven la habría engañado.

Estos rumores salieron a la luz luego de un misterioso mensaje publicado en Instagram, en el que se insinuó que Castañares le había sido infiel a la joven oriunda de Berazategui. Esto encendió todas las alarmas entre los fanáticos de la pareja, ya que días atrás, parecían estar en su mejor momento. Se trata de un posteo subido por Mora Jaborinsky, en el que aparecía una foto de Lucila junto a la frase: "Cornuda número uno".

"Hubo una publicación desesperada diciendo que era la cornuda número uno... ¿Todo bien con 'La Tora'?", le preguntó un movilero de LAM (América TV) a Nacho. "Eso es porque jode Mora, diciendo que somos unos cornudos porque estamos todo el tiempo juntos. Fue jodiendo, es un chiste interno entre nosotros, pero estamos muy bien", respondió.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de estar con otras mujeres, ahora que le llegan miles de propuestas de desconocidas, el joven aclaró que Lucila es la única persona que le interesa en este momento. "Me encanta Lu, es una persona hermosa y estoy muy feliz con ella", concluyó.

Qué dijo "La Tora" sobre los rumores de que Nacho le habría sido infiel

"La Tora" también habló en LAM y dijo: “Es un chiste interno que tenemos, que decimos ‘qué cornudos que son’ y se desmadró todo. Todavía no tenemos dimensión de toda esta locura y un comentario mínimo genera un montón. Nuestra generación, por así decirlo, lo entendió más que otras personas”.

Cuando el notero le preguntó si le daba celos saber que Nacho probablemente recibe varios mensajes de otras chicas, ahora que saltó a la fama por el reality, respondió que no y que "no hay chance" de que le revise el celular. "Con lo bueno que está, yo también le escribiría. No hay nada que ocultar y estamos súper bien, gracias a Dios”, cerró.