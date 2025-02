"Mucha tristeza": una figura de TN se animó a contar lo que vive en un desgarrador descargo

Un ícono de TN rompió en llanto ante la gente.

La televisión argentina sufrirá algunas modificaciones en las próximas semanas, ya que varias figuras se retirarán de los canales en los que desarrollaron sus carreras. De ese modo, una figura de TN se mostró muy emocionada por haber tomado la decisión de irse de la emisora para desembarcar en un canal de aire.

Es sabido que Sergio Lapegüe tendrá su programa propio en América TV, ya que el año pasado sintió que su rol en Tempraneros ya había caducado y que necesitaba otro tipo de formato. En ese sentido, un periodista de TN dio a conocer que formará parte de ese estreno y se despidió de sus compañeros con mucha emoción.

"Sepan que no me resulta sencillo, no me resulta fácil grabar este video pero me sentí en la necesidad de contarles que me voy de TN, que ya no voy a continuar en las mañanas de Tempraneros. Es una decisión muy personas por una propuesta que me ha surgido de Grupo América, donde voy a estar a partir de las 10 de la mañana con Lape, me reencuentro con un viejo amigo, no tan viejo. También apuesto al crecimiento en A24", comentó Leo Paradizo en su despedida. Y sumó: "Creí que era el momento de cambiar, sentí la necesidad de cambiar, de cumplir con un ciclo y de apostar por un nuevo proyecto que me ha entusiasmado. Siento una ambigüedad total, mucha expectativa por lo que viene pero, por otro lado, mucha tristeza por dejar TN".

El periodista aseguró que irse le genera una gran tristeza y aclaró: "No significa que crea que sea una mala decisión. Considero que es una decisión acertada, atinada, correcta de mi parte. Respetarla y entenderla. Me llegó una propuesta que sentí que debía aceptar. Estoy contento pero me genera mucha congoja irme. Irme de mi casa, TN es mi casa. TN me ha permitido desarrollarme, crecer, generar amistades".

Sergio Lapegüe.

"En un ámbito laboral no es fácil. Dejo un montón de amigos. Quiero darle las gracias a las autoridades del canal. Agradecer a mis amigos, a los que no son amigos pero con los cuales tengo mucha onda, al grupo de tempraneros íntegros, los del aire y los que están detrás de cámara, pasando por la gente de producción, no saben la gente que hay. Le quiero agradecer a Marcelo Fiasche que fue mi jefe directo en estos siete años, apostando por mí, bancándome permanentemente. También (gracias) al grupo de deportes. Y también le quiero agradecer a la gente", concluyó el comunicador.

Sergio Lapegüe, sobre su salida de Tempraneros

"Me estaba apagando, me estaba apagando. Me estaba sintiendo aburrido. A las 9 menos diez le decía a Roxy: '¿Una hora más falta?'. Decía '¿Qué pasa, si yo estoy feliz acá?'. Porque hacer Tempraneros fue un invento mío, hasta el nombre es mío", comenzó el comunicador en diálogo con Infobae. Y cerró: "El noticiero existía, pero yo le fui dando mi vuelta de rosca. ¿Por qué tenía ganas de irme? Si no había ofertas y seguía haciéndolo porque era mi trabajo. Me sentía feliz yéndome porque iba al gimnasio, a visitar a mi mamá, dormía una siesta, hacía la radio desde mi casa, pero me estaba apagando".