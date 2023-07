Moria Casán soltó su lengua karateka y dijo lo que todos piensan de Yanina Latorre: "Grosera mediática"

La diva apuntó contra la panelista y le dijo de todo antes de desembarcar en América TV. Moria Casán le respondió sin tapujos a Yanina Latorre.

Moria Casán reaccionó ante la respuesta de Yanina Latorre a sus dichos y volvió a lapidar a la panelista de televisión. La madre de Sofía Gala Castiglione arremetió contra la picante botinera y la acusó de estar cegada por sus opiniones y de ser misógina.

La actriz de Brujas firmó contrato con Marcelo Tinelli para ser parte del jurado de la primera edición de Bailando por un sueño en América TV y a la salida de ese encuentro fue entrevistada por el cornista de LAM. El periodista le preguntó qué opinaba de Yanina Latorre como panelista y la diva no tuvo escrúpulos apara arremeter contra la madre de Lola Latorre.

"No me llevo porque no la veo. Me molesta un poco su voz cuando grita y me parece que se cree un poco demasiado su personaje. Una mina muy golpeada", comenzó su descargo sobre Latorre la celebridad que recientemente apuntó contra Jorge Rial. Y concluyó: "Tiene que bajar un poco la histeria, para que sea más relajada, y para que sea más dama, aunque sea la puteada… un poquito más tranquila, pero esto es desde mi punto de vista tipo mamá, no sé si podría ser su abuela, pero tu mamá sí".

Yanina Latorre no se quedó callada y le respondió con todo a Casán desde el estudio de LAM. "Me chupa tres huevos. Me va re bien, estoy contenta. Me encanta porque va cambiando, la última vez que dio una nota para 'LAM' dijo que yo era bárbara, que era la mejor... Moria, estamos grandes, podes ser mi mamá, es verdad", sentenció Yanina. Y cerró: "¿Que 'estoy muy golpeada' por un cuerno? Vos estarías golpeadísima, dejate de joder, basta de pegarme con eso, peguenme con otra cosa, no estoy golpeada, por dios. Ella pasa del amor al dio, debe querer volver a la tele, una respuestita".

Al mismo tiempo, Latorre analizó los dichos de Moria y llegó a una conclusión sobre los posibles motivos de las duras palabras de la diva. "Por eso, pero ahora tiene que empezar a mover. Yo le pego mucho a Galmarini, al marido Ministro de Economía... Creo que viene más por ese lado. Yo pienso, yo les pego todos los días", comentó la esposa de Diego Latorre. Y sumó: "Yo el año pasado le pegué mucho a Massa cuando fue al Mundial. Entiendo que viene por ahí, porque hasta eso nos llevábamos divino. Yo creo que es la parte ideológica. No tendría que mezclar ella mi laburo o el vínculo que yo tengo con ella, porque yo nunca me metí con ella, a mí me importa tres pi... que esté con Galmarini".

La fulminante frase de Moria Casán a Yanina Latorre

"Es una grosera mediática y es una mina que liga todo a la ideología. Ella dice que yo me agarré con ella por Galmarini. Yo no tengo ideología mi amor, yo soy Casanística", pronunció Casán en diálogo con Primicias Ya cuando fue consultada por las declaraciones que tuvo Latorre a modo de respuesta. "Nunca dependí de nadie y no soy señora de... ni de nadie como ella que se llama Latorre, que se llame Yanina LAM y me deje de joder. A mí me parece que es una mujer que tiene una misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso. Todos los detalles de más son de ella. Yo no la ataqué ni nada y ni le dije que era mayor, es una mina que no escucha y que no esta bién de la cabeza. Es una grosera", concluyó sin tapujos la exvedette.