Moria respaldó a Malena Galmarini con una impensada publicación: "Brindaremos"

Malena Galmarini competirá en las PASO por la intendencia de Tigre. La diva está en pareja con Fernando "El Pato" Galmarini y le dedicó un curioso posteo de Twitter.

Malena Galmarini se lanzó como precandidata a la intendencia de Tigre de cara a las PASO y ya sumó un apoyo fundamental. No se trata de su esposo, precandidato a presidente por Unión por la Patria, ni de nadie con peso político. Pero sí es alguien amado por el público: Moria Casán.

La diva está en pareja hace un tiempo con Fernando "Pato" Galmarini, el padre de Malena, y ya es una más de la familia. Hace un tiempo, Sergio Massa bromeó con la situación y y ella reveló el simpático apodo que le puso el matrimonio. "Massa y Malena me llaman Mami Mo. Y el hijo, Tomás, me dice Abu Mo…", contó La One.

En diálogo con María Laura Santillán, la celebridad dio a conocer que su relación con "El Pato" comenzó de una manera poco usual. "Yo te diría que lo que me pasa es épico porque no se parece a nada. Si te lo tuviera que explicar sería difícil, porque es algo que siento", enunció la diva y añadió: "Siempre pude explicar cosas, pero me costaba porque estaba muy enamorada de mí misma, entonces había una parte mía que no cedía, pero ahora estoy viviendo un romance".

Luego definió a su relación con Galmarini como "un flash, un flechazo", en alusión a la intensidad con la que viven su romance. La relación se afianzó tanto que Moria no dudó en hacer público su apoyo a la presidenta de Aysa, que busca convertirse en la próxima jefa comunal de Tigre y en primera instancia deberá superar en la interna al actual intendente: Julio Zamora.

En cuestión de horas, Malena ya consiguió un apoyo que despertó furor en las redes sociales. "Querida Malena Galmarini, leyendo un libro cuyo título es 'La Esperada' estoy convencida que eso sos vos para Tigre. Primer mujer Presidenta de Aysa con gran gestión e inaugurás constantemente cloacas que son los conductos donde van a parar aguas sucias e inmundicias de la población", escribió Casán en su cuenta de Twitter.

"Tenés fuerza, garra y militás desde toda la vida. Así que deseo que ganes la intendencia de Tigre. Y a los que te tiran mierda los metas metalmente en las cloacas que activás para atomizarlos y ante los infértiles cerebrales, 'mutismo selectivo'", subrayó y agregó: "Ganarás y disolveremos juntas la inmundicia ajena y brindaremos tomando el mejor cóctel que podamos tomar, el agua de las canillas y gritando con mucha fuerza!!! Aguante Tigre!!!".

Moria Casán reveló lo que más le molesta del medio

Moria Casán habló en una entrevista sobre la situación que más malestar le genera el medio. La exjurado del Bailando por un sueño cuestionó algunas maneras de trabajar en la actualidad y apuntó contra un sector del mundo del espectáculo, más precisamente de la televisión actual.

La actriz de 76 años ha tenido trabajos en todas las áreas del mundo de la cultura y el entretenimiento en sus más de cincuenta años de carrera: cine, teatro y televisión. Los cambios que sufrió la última industria mencionada en las décadas pasadas resultaron condicionantes para la diva, debido a la deshumanización que cree que representan.

"Soy una outsider dentro del sistema. Tengo cierta marginalidad; soy como una intelectual en otro packaging es una cosa rara", sostuvo Moria, en diálogo con Dante Gebel por El Nueve, respecto de su figura en el espectáculo y en medio de una charla sobre los logros artísticos que ha tenido su hija, Sofía Gala Castiglione. "No sé mis números nunca. Sé que tengo buenos números, algunas veces no tan buenos en esta nueva televisión. Pero no me interesa estar en un lugar donde te pongan un número, me humilla. No puedo creer que te evalúen por un número", agregó la conductora de televisión.

Gebel le recordó a Moria que en el caso del teatro es parecido, ya que ella es parte de Brujas desde 2021, cuando la comedia teatral que fue un éxito en los '90 volvió a la cartelera. A pesar de esa aclaración de Gebel, la celebridad de televisión aseguró que en el teatro es distinto porque hay una elección más sincera por parte del público.