Moria Casán se hartó y lanzó una acusación que nadie esperaba: "Me humilla"

La diva habló sobre su rol en la industria del espectáculo y se mostró harta. Moria Casán dio a conocer qué es lo que más le molesta de la TV argentina y lanzó un contundente descargo.

Moria Casán habló en una entrevista sobre una realidad que la aqueja y la malhumora, y se desquitó con todo. La exjurado del Bailando por un sueño cuestionó algunas maneras de trabajar en la actualidad y apuntó contra un sector del mundo del espectáculo.

La actriz de 76 años ha tenido trabajos en todas las áreas del mundo de la cultura y el entretenimiento en sus más de cincuenta años de carrera: cine, teatro y televisión. Los cambios que sufrió la última industria mencionada en las décadas pasadas resultaron condicionantes para la diva, debido a la deshumanización que cree que representan.

"Soy una outsider dentro del sistema. Tengo cierta marginalidad; soy como una intelectual en otro packaging es una cosa rara", sostuvo Moria, en diálogo con Dante Gebel por El Nueve, respecto de su figura en el espectáculo y en medio de una charla sobre los logros artísticos que ha tenido su hija, Sofía Gala Castiglione. "No sé mis números nunca. Sé que tengo buenos números, algunas veces no tan buenos en esta nueva televisión. Pero no me interesa estar en un lugar donde te pongan un número, me humilla. No puedo creer que te evalúen por un número", agregó la conductora de televisión.

Gebel le recordó a Moria que en el caso del teatro es parecido, ya que ella es parte de Brujas desde 2021, cuando la comedia teatral que fue un éxito en los '90 volvió a la cartelera. A pesar de esa aclaración de Gebel, la celebridad de televisión aseguró que en el teatro es distinto porque hay una elección más sincera por parte del público.

Moria Casán contó cuál es su verdadero vínculo con Susana Giménez

"Reconozco que he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal. Es que nuestra relación quedó anclada en los '80. He ido muchas veces a su programa, pero contrariamente a lo que se cree, la que nunca fue a verla al teatro fui yo. Ella fue a verme a la obra que hice con la Coca Sarli y en Brujas", comentó Moria hace algunos meses en diálogo con Gente.

Y concluyó: "No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en la Mary. Pero bueno, tenemos otro crecimiento. Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del Shock. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo".