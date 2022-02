El apodo que Massa y Malena Galmarini le pusieron a Moria Casán

La pareja adoptó a la celebridad del espectáculo como una más de la familia y establecieron una cercana relación.

Moria Casán se expresó sobre su vínculo con Fernando "Pato" Galmarini y su familia y reveló el apodo que utilizan Malena y Sergio Massa para referirse a ella. La presidenta de Aysa y el presidente de la Cámara de Diputados sienten un especial cariño por la "One", que queda plasmado en la tierna frase que escogieron para nombrarla.

"Es como que me vino a buscar este hombre. Me contactó para la entrega de unos premios y deporte y cultura y otro día me invitó a tomar un café y nos encontramos", comenzó su descargo la vida, en diálogo con El Diario Ar, y siguió: "Cuando recibí su llamado, me había olvidado que había estado en A la cama con Moria hace 31 años".

La diva continuó su relato en alusión a los sentimientos que florecieron en ella tras las palabras del político y no dudó un segundo en su respuesta: "No sé por qué me dio alegría recibir el llamado y le dije que sí, que me tomaba un café con él". De esa manera nació un vínculo que, según su relato, con el paso del tiempo se pone cada vez más sólido.

"Massa y Malena me llaman Mami Mo. Y el hijo, Tomás, me dice Abu Mo…", enunció la celebridad, sobre el apodo con el que los políticos la tratan y así dejó en claro cuán bien la han incorporado a la dinámica familiar. Además, hizo alusión a cómo son las reuniones de los Galmarini: "Las sobremesas son muy divertidas, se habla de todo menos de Poder. Porque como hay mucho deporte y cultura… Bueno, y Poder también. En las sobremesas hablamos de todo, menos de política. Ese tema no entra".

Moria Casán sobre cuán fuerte fue su enamoramiento de Galmarini

En diálogo con María Laura Santillán, la celebridad dio a conocer que su relación con "El Pato" comenzó de una manera poco usual. "Yo te diría que lo que me pasa es épico porque no se parece a nada. Si te lo tuviera que explicar sería difícil, porque es algo que siento", enunció la diva y agregó: "Siempre pude explicar cosas, pero me costaba porque estaba muy enamorada de mí misma, entonces había una parte mía que no cedía, pero ahora estoy viviendo un romance". Luego definió a su relación con Galmarini como "un flash, un flechazo", en alusión a la intensidad con la que viven su romance.