Yanina Latorre deschavó a Diego Latorre con un dato muy íntimo: "Los huevos"

La conductora radial deschavó sin tapujos a su esposo con un dato sobre su intimidad. Yanina Latorre reveló lo menos pensado de Diego Latorre.

Yanina Latorre habló sobre las intimidades de su esposo Diego en su ciclo radial y fue lapidaria con el exfutbolista. La panelista de televisión dialogó con Viviana Canosa y Luis Majul en un clima caldeado y contó sin pudor qué le pasa a "Gambeta" con la ropa interior.

La contadora pública es parte de la nueva radio de Luis Majul, El Observador, donde tiene su programa propio y todos los días protagoniza un pase con Viviana Canosa, cuyo ciclo es adyacente al de Latorre. Fiel a su estilo fuerte, la panelista de LAM picanteó a Canosa y Majul y comparó al periodista con su esposo con una intimidad que sorprendió a todos. Canosa en un momento aludió a su malestar debido al vértigo y Latorre le soltó una frase que puso colorado al dueño de la radio.

Viviana: "Ay, me estoy mareando. No tengo que hablar más porque me mareo"

Yanina: "¿Te estás por desmayar? Quedate en musculosa, así a Majul se le para hasta el techo"

Viviana: "No, me vine sin corpiño"

Yanina: "Yo estoy sin corpiño también"

Majul: "Yo solamente vine a saludar. Primero quiero decir que tengo los calzoncillos puestos"

Yanina: "¿Usás calzoncillos? Mi marido no usa porque se le pegan los huevos"

De esa manera, la panelista de TV deschavó a su esposo, a quien había desbloqueado de WhatsApp en vivo minutos antes de esa situación. Yanina se había enojado con el deportista y por ese motivo lo bloqueó en la red social de chat; tras un pedido de su esposo con un audio que envió a la radio, la madre de Lola y Dieguito Latorre le concedió su deseo.

La palabra de Yanina Latorre ante la salida de Andrea Taboada y Estefanía Berardi de LAM

La esposa de Diego Latorre fue acusada de haber hecho echar a Andrea Taboada y Berardi de LAM, dadas sus situaciones de encontronazos con ellas. A pesar de esa realidad, Ángel de Brito la defendió y dijo: "Yanina es la mejor panelista. Pero no deja de ser una compañera más. Entiendo la fantasía. Pero Yanina padeció a varias como Alfano, Pazos, Colmenero, Taboada, Cinthia, Estefi. No tiene ningún tipo de poder ni influencia".

Por su parte, la panelista habló al respecto y desmintió los rumores de haber tenido algo que ver con la salida de sus compañeras. "Ya sé que están todos esperando a que hable, pero no tengo nada que decir. Me enteré por los posteos, yo ayer estaba en una cena y me empiezan a escribir todos. Yo dije '¿qué pasó?'. Empiezo a mirar en Twitter e Instagram, y quilombo. Pero no tengo idea posta qué pasó, hoy me dedico a averiguar", señaló.