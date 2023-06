Moria defendió a More Rial e incendió a Jorge: "Llamaditos de favores"

La actriz Moria Casán soltó la lengua karateca y se metió de lleno en la polémica por el enfrentamiento entre Morena Rial y su papá, el conductor Jorge Rial.

La pelea entre More Rial y su papá, el famoso conductor Jorge Rial, traspasó la intimidad familiar y se coló como tema de conversación en los principales magazines de la televisión, donde nadie quiere quedarse afuera y opinar al respecto, de uno u otro lado del conflicto. Ahora le llegó el turno a la actriz Moria Casán, quien soltó su lengua karateca para defender a Morena y destruir a la exfigura de América TV.

Tras las recientes entrevistas que dio Morena en A la Tarde y LAM, en las que cargó contra su padre y lanzó comprometedoras revelaciones, la actriz Moria Casán -actual protagonista del éxito de la cartelera teatral porteña Brujas- se puso de su lado y salió a defenderla haciendo uso de su emblemática lengua karateca y su memoria para recordar algunas actitudes muy polémicas del pasado de Rial. “Y luego JR muchos llamaditos de favores y después te volvía a tirar mierda. Modus operandi, mierda operandi. Pero para mi no califica pese a que estuvo en ese programa durante años. Pero cuando más medía era cuando lo reemplazaba Ventura, Pallares y yo. Igual me da ternura”, sostuvo La One.

"Amo mi terapia colónica. Largan la mierda que tienen dentro, tiran la cadena y dibujos para su casa. Yo lo hice con mis dos maridos hace 20 años y el moderador era Rial. Así que a la tele…”, sentenció Moria, durísima contra Jorge Rial.

Morena Rial expuso lo que muchos pensaban sobre Jorge Rial: "Muchos llamados"

Luego de viajar a Colombia para acompañar a su papá luego de que sufriera una descompensación cardíaca, Morena Rial destapó la verdad de su vínculo con el reconocido periodista. La influencer habló sobre la relación que mantiene con Jorge y aseguró que "se tienen bloqueados de WhatsApp".

En diálogo con A La Tarde, ciclo emitido por América TV y conducido por Karina Mazzocco, la influencer reveló que no tiene vínculo con su papá y que ella no vive del sustento económico que le brinda Jorge Rial. "A mi padre no le gusta nada de todo lo que me rodea. Pero a mi no me importa, porque tampoco me gusta nada de su vida y me la tengo que aguantar", confesó Morena luego de admitir que se mudó de Córdoba a Buenos Aires por pedido de su papá.

Cuando Morena viajó a Colombia junto con su hermana Rocío para poder acompañar a su papá, parecía que el vínculo familiar estaba resuelto. Sin embargo, una vez que el periodista mejoró, salió a la luz que padre e hija seguían distanciados y sin aparente deseo de reconciliarse. En este marco, la influencer sumó: "Yo no me meto más en su vida, que haga lo que quiera. Pero siempre el tiempo me termina dando la razón".

Luego, reveló lo que muchos pensaban de las exparejas de su papá: "Se cumplió todo lo que yo decía de Agustina (Kämpfer) y Romina (Pereiro). A la única que rescato a Mariana (Antoniale) que él le cerró la puertas de todos lados". Finalmente, añadió que esto último también se lo hizo a ella: "A mi tampoco me deja estar en el medio".