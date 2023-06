Se le escapó a Tinelli: cuándo empieza Bailando por un sueño 2023 en América TV

Marcelo Tinelli le puso fin al misterio y reveló cuál es la fecha de inicio de la edición 2023 de Bailando por un sueño.

Marcelo Tinelli todavía está terminando de preparar todo para el arranque de Bailando por un sueño 2023, aún sin set de grabación listo ni la totalidad de los participantes. Sin embargo, el conductor y gerente artístico de América TV confirmó la fecha del debut del reality show, que será dentro de poco tiempo.

El Bailando vuelve a la televisión después de dos años, luego de la última aparición de Tinelli con Showmatch: La Academia en El Trece. Después tuvo un parate a tal punto de que pensó en abandonar el rubro para dedicarse a otra cosa, con el agregado de los inconvenientes dirigenciales que tuvo como presidente de San Lorenzo.

A pesar de eso, retomó con otra apuesta: el reality show Canta Conmigo Ahora, una adaptación del programa británico All Together Now, también por la pantalla del canal cuyo gerente de programación es Adrián Suar. Ese programa duró cinco meses y Tinelli no llegó a un arreglo para continuar, por lo que se fue de El Trece.

Cuando todo era incertidumbre en la vida televisiva del oriundo de Bolívar, América TV lo contrató para no solo ser el conductor del Bailando, sino también ser el gerente artístico del canal. Entre idas y vueltas, el "Cabezón" confirmó cuándo arranca en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores de Socios del Espectáculo.

Cuándo empieza Bailando por un sueño 2023

La edición 2023 de Bailando por un sueño en América TV va a comenzar el martes 22 de agosto. Todo el equipo de trabajo entre productores, camarógrafos, coachs y participantes están trabajando y ensayando de cara a esa fecha. Cabe recordar que hubo cierta tensión por el inicio, ya que Tinelli aún no tiene set de grabación para hacer el programa ni tampoco definió la totalidad de los participantes.

Marcelo Tinelli sufre por otra importante baja antes del debut del Bailando

Marcelo Tinelli sigue sufriendo por cómo será la conformación del nuevo Bailando en América TV aunque todavía no empezaron las grabaciones. En las últimas horas, quien confirmó una nueva mala noticia para el conductor y gerente artístico de América fue Marina Calabró en su columna de espectáculos en Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Desde que se confirmó la llegada de Marcelo Tinelli a América TV con el Bailando, los rumores sobre los participantes de la exitosa competencia que ya vio más de 10 ediciones no se detuvieron. Lentamente, tanto los ciclos de espectáculos como desde la propia producción del reality musical comenzaron a confirmar a las figuras que llegarían a la pista de baile.

Tras contar que desde la producción estaban en tratativas de sumar a figuras como Dani La Chepi, Noelia Pompa, El Bicho Gómez y Romina Uhrig, entre otros, Calabró aseguró: "La mala noticia que tengo para dar es que se bajó Cande Tinelli". Respecto a los motivos de esta inesperada baja, la periodista remarcó que la hija de Tinelli decidió radicarse un tiempo en España, a la vez que retomó su relación con Coti Sorokin.

Por otra parte, Calabró sumó que por el momento el Bailando no tiene un estudio definido para realizar las transmisiones. Esto implica que el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica podría seguir estirándose: en principio estaba estipulado que el reality comenzaría a mediados de julio, pero dadas las condiciones en las que se encuentra la producción, el estreno sería recién a mediados de agosto con suerte.