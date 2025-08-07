Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el jueves 7 de agosto de 2025

Este jueves 7 de agosto, tanto Santa Fe capital como Rosario tendrán un clima estable.

En un agosto que avanza con altibajos térmicos y sin grandes lluvias, el centro santafesino vive una semana de tregua climática. Este jueves 7 de agosto, tanto Santa Fe capital como Rosario tendrán un clima estable, con temperaturas frías por la mañana, pero un leve repunte hacia la tarde, ideal para quienes circulan a pie o en bici.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones y los cielos se mantendrán mayormente nublados o parcialmente soleados. El abrigo sigue siendo necesario temprano, aunque en la tarde se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin sobresaltos.

Si bien no hay alertas meteorológicas, el clima actual refleja el patrón de inviernos más secos y moderados que se vienen registrando en la región central del país. Agosto históricamente tiene pocas lluvias y temperaturas contenidas, aunque con variaciones marcadas entre el día y la noche.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

La ciudad de Santa Fe amanecerá con cielo nublado y temperaturas bajas, en torno a los nueve grados durante la madrugada, que irán en aumento hacia el mediodía. La máxima prevista es de 18 grados, con viento leve del sudeste.

El SMN no prevé lluvias ni fenómenos significativos. Si bien las nubes serán protagonistas en gran parte del día, el sol podría asomarse en algunos tramos de la tarde, lo que sumará algo de calidez al ambiente. Ideal para tareas al aire libre, trámites o actividades recreativas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En Rosario, el jueves arranca más frío que en la capital provincial: el termómetro bajará hasta los ocho grados en las primeras horas del día. Sin embargo, la temperatura irá subiendo con el correr de las horas, con una máxima de 18 grados prevista para la tarde.

El cielo se presentará parcialmente nublado, con mejoras temporarias. No se esperan lluvias ni vientos intensos. El panorama se mantiene estable, con buena visibilidad, lo que favorece la movilidad urbana y el uso de transporte público sin complicaciones climáticas.

