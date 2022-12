Moria Casán aniquiló a un participante de Gran Hermano: "Bananero sarazero"

Por medio de un afiladísimo descargo, Moria Casán desmintió a uno de los participantes de Gran Hermano y reveló quien le gustaría que gane el reality.

Gran Hermano (Telefe) volvió a desatar un escándalo y, esta vez, la mismísima Moria Casán terminó salpicada por las sospechosas declaraciones de Walter "Alfa", uno de los participantes más polémicos del reality show. Luego de que el hombre afirmase que la diva había tenido intenciones de salir con él, la lengua karateca no se hizo esperar y sorprendió con un afiladísima desmentida.

Por medio de Maxi Cardaci, su agente de prensa, "La One" publicó un furioso descargo, plagado de comentarios sarcásticos dirigidos al participante de 60 años, el más longevo que habita en la casa. "#MeImpresiona cada vez más mi fama #NoCalifica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona ja!", sentenció Moria.

"Que gane ALFA que es vintage mal. Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece superrrrrrr cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto! no tuve nunca un coche rojo porque me da a RIVER y soy BOSTERA!!! Bye amoros, consiguió lo que quería, que hablásemos de El, me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante", siguió, descontenta con la actitud del participante.

Fiel a su estilo, Moria se despidió de sus seguidores y deslizó quien le gustaría que gane el reality: "No consuno GH, adoro a DEL MORO que me parece SUPERRRRR y me da ternura que ALFA en su afán de notoriedad me nombre y flashee con una situación que imagina, pero me da ganas de que gane EL. Amé su trepada por una enredadera!".

Grave accidente del Conejo en la casa de Gran Hermano: "Me resbalé"

"El Conejo" se patinó al ingresar a la pileta de la casa de Gran Hermano y cayó de espaldas, por lo que se golpeó con el borde de cemento. La pareja de Coti se mostró muy dolorido tras el choque de su cuerpo con la piscina y estuvo varios minutos en una posición extraña por ese motivo.

"¡Ay, la concha de mi madre!", gritó el participante del reality show al caer. Maxi estaba sentado al lado de "El Conejo" y se dispuso a ayudarlo tras lo ocurrido. "Boludo, ¿estás bien? ¡El hombro!", gritó una de las chicas que estaban tomando sol al lado de la piscina, preocupada por el estado de su compañero.

"¿Qué pasó, culeado?", preguntó Maxi. "Me resbalé, boludo", respondió "El Conejo" resignado ante el dolor provocado por la caída. Lo llamativo de la caída es que hace algunos días el participante se resbaló de la misma manera y en el mismo lugar, solo que esta vez contó con la mala suerte de chocar el borde de la pileta.