Morena Rial se refirió a la denuncia del Gobierno contra su padre.

Jorge Rial ha tomado en las últimas horas una gran notoriedad en la agenda mediática, debido especialmente al conflicto que está manteniendo con el Gobierno. Todo comenzó con la denuncia que le hicieron tanto a él como a Mauro Federico, por los ya famosos audios de Karina Milei que el oficialismo tacha de "espionaje ilegal". El periodista no se quedó de brazos cruzados y respondió tanto en Argenzuela como en Carnaval, en un caso que no hace más que sumar capítulos.

Un sinfín de personalidad han hablado largo y tendido del tema, vertiendo también su opinión en el proceso: desde funcionarios hasta panelistas, pasando por actores o economistas. Todos tienen algo que aportar. Y eso incluye a Morena Rial, la más mediática de las dos hijas que tiene el trabajador de prensa.

¿Qué dijo Morena Rial sobre el conflicto entre su papá y el Gobierno?

La historia de Morena Rial defendiendo a su padre.

La mama de Amadeo y Francesco contestó mediante historias de Instagram las consultas de varios de sus seguidores. Una de las que respondió fue aquella que rezaba "¿qué opinás de lo que le hicieron a tu papá?". Lejos de esquivarle a la duda, se mostró contundente: "Sin palabras. Esto es Argentina". Cabe destacar que, acompañada de la misiva, hubo también emojis e incluso algunas estrofas de "Quieren Bajarme" de Damas Gratis, un tema de la banda liderada por Pablo Lescano que habla acerca de la desigualdad social, la discriminación y la estigmatización.

Desde su última detención, Morena ha procurado alejar del foco de la polémica a su familia directa. Si bien esto no deviene necesariamente en una reconciliación total con su padre, deja a las claras que busca no irrigar más problemas en ellos e incluso apoyarlos en una situación como en la que hoy en día está inmerso el histórico conductor del programa Intrusos.