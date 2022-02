Morena Beltrán estaría saliendo con un histórico de ShowMatch: "Van en serio"

Bombazo en el mundo del periodismo y del espectáculo. La periodista de ESPN habría iniciado un romance con uno de los personajes más emblemáticos del ciclo de Marcelo Tinelli. ¿Con quién está Morena Beltrán?

La noticia cayó como un bombazo en el mundo del espectáculo. Es que, si bien ella está muy ligada al periodismo deportivo, Morena Beltrán también supo ser noticia por motivos que exceden a su profesión. Si bien en un principio se la vinculó sentimentalmente con su compañero de ESPN Juan Marconi, lo cierto es que estaría saliendo con un hombre que fue figura en el ShowMatch de Marcelo Tinelli.

De acuerdo a la información brindada en Intrusos, Morena Beltrán habría iniciado un romance con Martín Bossi. "Acá no sólo estamos hablando de amor, sino también de un conflicto de intereses entre colegas de la misma emisora, porque a él ya se lo relacionó con otra periodista dedicada al ámbito del deporte. Estamos hablando de Alina Moine, con quien incluso llegaron a viajar juntos a Miami. Siempre dijeron que son grandes amigos, pero pocos creyeron eso", comenzó diciendo el panelista Juan Etchegoyen.

"Por lo que me cuenta gente muy allegada a los dos, esto habría sucedido o comenzado en diciembre del año pasado, y lo que me cuentan es que se trata de un amor a primera vista que resultó arrollador. Como él se tenía que ir a Mar del Plata para hacer la temporada, ¿adónde fue a pasar ella sus vacaciones? A Mardel", agregó el panelista, quien siguió: "El niega todas las relaciones que se le adjudican, pero esta vez me cuentan que van en serio".

El consejo de Flor de la V para Martín Bossi: "Con esta chica debería casarse"

Flor de la V, conductora del ciclo que supo estar liderado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, le sugirió a Martín Bossi que le apueste al amor con Morena Beltrán y que incluso llegue a formalizar su relación en el altar. "El las engatusa a todas, tiene un chamuyo impresionante. Con esta chica debería casarse", exclamó la líder del envío televisado por América.

El video en el que Morena Beltrán confirma que es hincha de Boca

Morena Beltrán es una de las periodistas más importantes de la República Argentina. Hace años se ubica entre las voces más reconocidas de ESPN y sus análisis tácticos y futbolísticos son escuchados por miles de fanáticos del fútbol. Sin embargo, y pese a la imparcialidad que los profesionales de este rubro intentan destacar, la joven tiene un pasado boquense que es difícil de ocultar.

Fue su propia hermana quien, en un vivo vía streaming, mandó al frente a Morena Beltrán: "Te gustaba Boca. Eras fan, pero no eras hiper fan de Boca. Yo creo que a los 13, 14 años fue cuando ya empezaste". Rápidamente, las redes se hicieron eco de este momento y de la cara de sorpresa de la periodista, quien no podía creer que su familiar la expusiese así ante miles de seguidores.