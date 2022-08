Montaner ridiculizó a un participante de La Voz: "Debes hacerlo en secreto"

El cantante expuso a un participante de su equipo y lo retó enfrente de los demás coaches sin lugar a réplicas.

Ricardo Montaner expuso a un participante de su equipo en La Voz Argentina y lo ridiculizó en frente de todo el público. Recién iniciada la instancia de playoffs en el reality show, el cantante argentino-venezolano eligió a cuatro participantes de su equipo para que pasaran a la instancia del show en vivo, pero luego del show de uno de ellos, Montaner le hizo una fuerte crítica.

La situación se dio luego de la interpretación de Emanuel Cerrudo, quien cantó una versión en español de I Have Nothing. Sin embargo, cuando terminó, Ricardo Montaner no le dio la devolución que esperaba ya que criticó dos actitudes que tuvo de forma espontánea. Luego de finalizar su presentación, Emanuel se arrodilló y luego explicó: "Quería agradecerle a Dios por este momento. A pesar de que tengo una pequeña disfonía".

"Tu voz es un privilegio, pero quiero decirte dos cosas que yo no haría. Como un consejo hacia el futuro", empezó por decir Ricardo Montaner antes de hacer un polémico comentario. "Una cosa es que no debes anunciar que tienes una disfonía porque al que no se había dado cuenta se lo anunciaste. Y, dos, el arrodillarte, como dijiste, para dar gracias a Dios", lanzó Montaner.

En este marco, el papá de Mau y Ricky se explicó: "Gracias a Dios se le da en secreto, en lo íntimo, en la soledad de tu camarín, en el cuarto, en el baño... y él se va a encargar de honrarte en público. Le tienes que dar gracias en lo secreto. Es entre tú y él". Esta actitud generó gran polémica en redes sociales y muchos internautas lo criticaron por querer entrometerse en la forma que tiene de practicar la religión.

Se picó La Voz Argentina: Lali Espósito enfrentó a Ricardo Montaner por una comparación "antipática"

La Voz Argentina atraviesa sus instancias eliminatorias en la que coaches enfrentan a integrantes de sus equipos para definir a quienes llegarán a la gran final. Estos momentos de tensión no eximen al jurado, quienes también tienen sus cruces por comentarios que no caen del todo bien. Así lo demostraron Ricardo Montaner y Lali Espósito en la última emisión de Telefe.

Todo comenzó cuando se enfrentaron Ángela Navarro contra Florencia Ronconi por el Team Lali. El cantante de "Tan enamorado" percibió que hubo una injusticia en el reparto de canciones, que hicieron lucir más a una que a otra. Este comentario enojó a Lali, que aprovechó su ocasión para responderle en duros términos.

"Estoy orgullosa de las dos, que formen parte de este equipo. Dos mujeres empoderadas, con impronta, con don de gente. Coincido con mis compañeros que es muy impresionante la voz de Ángela, lo que canta siempre nos va a emocionar a otro nivel. Pero me resulta muy injusto hacer una comparativa. No es correcto. No puedo comparar las personas, no elijo porque una se luce más que otra, no puedo comparar a nivel talento", aseguró la cantante, en clara referencia a la devolución hecha por Montaner.

Por otro lado, sumó: "Me pasa que las comparaciones en general me parecen antipáticas. Voy elegir a una de las dos por lo que tiene, no por la comparativa". Luego de un momento de indecisión, finalmente se inclinó por Ángela Navarro para que continúe en su equipo para la etapa de los playoff.